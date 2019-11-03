Аномальный ноябрь: погода угрожает здоровью

Теплая погода, ожидающая столичный регион в ноябре, может привести к ухудшению самочувствия. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на врача-терапевта Виктора Лившина.

«Изменение погоды несет с собой и перемену атмосферного давления, которое влияет на человеческий организм», — подчеркнул специалист.

Как рассказал терапевт, в организме перераспределяются жидкости, меняется кровоток и давление в сосудах. Человек может чувствовать слабость, головную боль, «неприятные ощущения в груди» и тяжесть в ногах.

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В группе риска, добавил Лившин, находятся пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Чтобы избежать возможных последствий теплого ноября, врач-терапевт рекомендовал вести активный образ жизни и следить за питанием.

Делать зарядку, пить зеленый чай вместо кофе и ни в коем случае не отсыпаться по выходным рекомендуют в департаменте здравоохранения Москвы для борьбы с осенней хандрой. С целью преодоления сезонной депрессии необходимо также налегать на витамины и использовать ароматические масла. Полезны и прогулки на свежем воздухе — если одеться по погоде.

«Если нет противопоказаний из-за наличия хронических заболеваний, то полезен контрастный душ. Утром организм обезвожен, поэтому до кофе полезно выпить стакан чистой воды», — подчеркнул Тяжельников.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что аномально теплая погода придет в центральную часть России на следующей неделе.

«Из-за мощного потока субтропического тепла жителей Центральной России ждет потепление до плюс 13 градусов тепла, что для этого времени года чрезвычайно высокие показатели», — рассказал метеоролог.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в свою очередь рассказала, что ближайшие вторник и среда могут стать самыми теплыми днями последнего месяца осени.

До конца этой недели погоду будет диктовать антициклон, который уже принес в Москву и Подмосковье теплый воздух, отметила Позднякова. В последующие дни власть над погодой перехватит глубокий атлантический циклон. Столичный регион окажется под влиянием его самой теплой части.

«Сначала циклон отметится осадками в виде дождя, но одновременно будет происходить заток очень теплого, практически субтропического воздуха. Поэтому пятого числа температура воздуха в столичном регионе повысится практически до рекордных значений от +7 до +12 градусов», — подытожила метеоролог. Не исключен и температурный рекорд.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала «Газете.Ru», что жителям столичного региона и центральной России стоит приготовиться к частой смене теплых и холодных температур в течение месяца — столь переменчивая погода типична для ноября, предваряющего наступление зимы.

При этом изменения климата заметны в первую очередь в сезон предзимья. «Тенденции изменения климата в Московском регионе за последние 30 лет показывают, что ноябрь и декабрь теплели больше всего, почти на три градуса. Мы видим, что начало зимы задерживается, это видно и по датам начала отопительного сезона, который в Москве сдвинулся почти на две недели. Исходя из климатических тенденций, в этом году тоже можно ожидать достаточно теплой осени и задержки начала зимы», — подчеркнул специалист института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимир Семенов.

Зима, тем не менее, в Россию придет неизбежно. Смена сезонов особо заденет автомобилистов.

Ранее в ГИБДД обратились к водителям с просьбой внимательно следить за прогнозом погоды и в случае гололедицы на этой неделе выезжать на работу раньше, поскольку в такую погоду пробки на дорогах становятся серьезнее. К тому же, отметили в госавтоинспекции, пришла пора менять резину на зимнюю.

При этом в московском ЦОДД отметили, что сейчас в шиномонтажах могут образовываться очереди из автовладельцев, намеренных «переобуть» машины по сезону.

Представители ГИБДД также обратились к мотоциклистам с просьбой закрыть сезон и убрать байки в гаражи — до прихода весны. Риски попадания в аварию в зимний сезон увеличиваются, поэтому необходимо проявлять бдительность, добавили в ведомстве.