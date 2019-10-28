«Менты довели»: свидетель покончил с собой после допросов

Следователи Хабаровского края расследуют дело о самоубийстве местного жителя Виктора Маринченко, обвинившего в своей смерти сотрудников местных правоохранительных органов. Об этом сообщается на сайте Хабаровской прокуратуры.

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По данным прокуратуры, установить детали происшествия следователям удалось из предсмертного ролика, записанного Виктором Маринченко и опубликованного на его странице в Instagram.

Мужчина рассказал, что сотрудники ОМВД России по Николаевскому району применяли к нему «недозволенные методы воздействия», тем самым заставив распрощаться с жизнью.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 110 УК России «Доведение до самоубийства». Решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили правоохранители, в настоящий момент проводится процессуальная проверка и юридическая оценка выявленных фактов со стороны следствия. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокурора, виновным может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности.

Местные СМИ раскрыли некоторые подробности самоубийства жителя Николаевска. Как сообщает портал «Губерния», мужчину регулярно вызывали в местное отделение, так как он проходил свидетелем по делу своего товарища.

«Всех вас люблю. Все меня простите. Вот так вот менты довели, они виноваты в этом», — заявил Маринченко в видеообращении, адресованном семье.

Мужчина также назвал имена полицейских, которых обвинил в своей смерти. На следующее утро после публикации видео тело Виктора было найдено в городском сквере — по предварительным данным, он покончил с собой.

«Еще после второго [вызова в полицию – «Газета.Ru»] он сказал, что сильно давят сотрудники полиции, такой прессинг. Говорит: «Меня это уже достало, таскают из кабинета в кабинет, постоянно дергают с работы». Вот это третий раз был, когда его вызывали», – рассказала вдова погибшего Олеся Маринченко.

Ранее обвинение в доведении до самоубийства 40-летней супруги было также выдвинуто участковому из Самарской области Гакилю Бадертдинову. Об этом в марте текущего года сообщали в управлении Следственного комитета по Самарской области.

По данным следствия, Бадертдинов занимал должность участкового при ОМВД по Шенталинскому району. Он заведовал многоквартирными домами и частными домовладениями, расположенными в ряде населенных пунктов.

Тело его 40-летней жены Гульназ Бадертдиновой 18 октября 2018 года было обнаружено в колодце, расположенном рядом с их домом в селе Шентала. По данным судмедэкспертизы, смерть наступила в результате асфиксии — женщина захлебнулась водой. Также у нее был зафиксирован ожог пищевода уксусным раствором.

В постановлении следователей, поступившем в распоряжение «Газеты.Ru», сообщалось, что Бадертдинова имела постоянную работу и воспитывала двух несовершеннолетних детей — 16 и 11 лет. Никаких мыслей о суициде она ранее не высказывала и попыток самоубийства не предпринимала, в связи с чем правоохранители приняли решение возбудить уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Кроме того, по данным СК, на протяжении нескольких лет женщина подвергалась физическому насилию – Бадертдинов регулярно избивал жену. Как рассказали родственники погибшей, по ночам женщине приходилось вместе с детьми убегать из дома. При этом обратиться в полицию она не могла: боялась, что супруга могут уволить из органов.

«Нарастание негативного отношения со стороны мужа, скандалы, подозрения в изменах, оскорбления и угрозы, физическая агрессия явились грубыми психотравмирующими факторами для Бадертдиновой», — говорится в выводе психолого-психиатрической экспертизы, которую «Газете.Ru» передала правозащитная организация «Зона права», оказывающая юридическую поддержку потерпевшей стороне.

Известно, что рядом с колодцем родители супруга Бадертдиновой обнаружили предсмертную записку, в которой она просила никого не винить в ее смерти. После этого они заметили, что колодец, которым никто никогда не пользовался, был приоткрыт.

«Так они и нашли тело невестки. Муж в это время был на работе. Отец позвонил ему и рассказал о случившемся», — пояснила Закиуллина.

После случившегося силовик был уволен из правоохранительных органов. По части 1 статьи 110 УК РФ мужчине грозит до шести лет лишения свободы.