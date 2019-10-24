Роковая аэробика: страшная смерть россиянки в Турции

Россиянка Нелля Лаптева скончалась в Турции после занятий аквааэробикой на территории отеля. По словам ее дочери, женщина умерла в клинике Антальи 23 октября в 17.00 по мск, передает портал E1.ru.

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Туристка прилетела со своей дочерью на турецкий курорт из города Дегтярска Свердловской области 6 октября. Спустя два дня женщина отправилась на аквааэробику — ее проводили аниматоры отеля.

Когда занятие закончилось, она встала возле бассейна и, потеряв сознание, упала на бортик. Врачи курорта не смогли реанимировать россиянку — в итоге ее пришлось госпитализировать в экстренном порядке.

В больнице Антальи женщине провели компьютерную томографию, которая зафиксировала кровоизлияние в мозг. Кроме того, обследование показало, что причиной обморока стал инсульт, произошедший в результате хронического заболевания — аневризмы. При этом родственники покойной утверждают, что не знали об этом недуге россиянки.

11 октября врачи провели Лаптевой открытую операцию на мозге. По ее окончании медики давали положительные прогнозы относительно ее лечения.

Однако утром 12 октября, когда женщину должны были перевести из реанимации в обычную палату, у нее внезапно поднялось давление. «Меня пустили к ней на пять минут, но она ни на что не реагировала. Днем сказали, что будут вводить в искусственную кому», — рассказала дочь покойной.

Когда гражданка РФ находилась в искусственной коме, врачи сообщили родственникам о том, что у пациентки начались спазмы. Специалисты намеревались провести тест, который бы показал, жив ли мозг женщины, однако 24 октября она скончалась.

Все это время семье Лаптевых приходилось параллельно решать вопросы со страховой компанией. Когда дочь обратилась в организацию, ее уверили в том, что полис полностью покроет расходы на лечение. Однако позже компания отказалась оплачивать госпитализацию, так как выяснилось, что причиной инсульта стало хроническое заболевание, при котором лечение не оплачивается.

Когда женщина еще была жива, Лаптевы запросили разрешение на санитарный рейс в Россию, однако стоимость этой услуги составляла около 1 млн рублей. По словам дочери, страховая отказалась оплачивать такую сумму, но лишь на словах — письменное подтверждение организация отдавать семье не захотела.

Более того, компания предложила родственникам выкупить ряд на обычном рейсе пассажирского самолета и положить там больную женщину. При этом сотрудники пообещали оплатить врача на время полета. В свою очередь турецкие медработники не позволили перевозить пациентку таким способом.

После смерти россиянки страховая компания все-таки пересмотрела свою позицию и пообещала вернуть на родину тело женщины, а также оплатить лечение.

Не менее ужасающая трагедия произошла 16 сентября. В тот день в турецкой больнице скончался еще один россиян. Об этом сообщало РИА «Новости» со ссылкой на Генконсульство РФ в Анталье.

Получил смертельные травмы мужчина 14 сентября на курорте Коньяалты. Тогда он вместе с матерью решил воспользоваться услугой полета на водном парашюте, которую предоставляла фирма, располагающаяся на берегу моря. Вечером организаторы развлечения прикрепили туристов тросами к катеру — и они полетели. Внезапно канат оборвался, а сильный порыв ветра отбросил россиян на пальмовые деревья, расположенные на пляже.

«Случился ураган. Я – свидетель. При полной тиши вдруг задуло, трос и не выдержал!» — рассказывала в соцсетях очевидец происшествия Лейла Акьюз.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи — граждан РФ госпитализировали. Уже в первый день пребывания в больнице врачи оценивали состояние мужчины как тяжелое — через два дня его сердце остановилось. В тот же день его мать выписали из клиники в удовлетворительном состоянии.

После трагедии турецкая полиция стала расследовать дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Уже 16 сентября правоохранители арестовали владельца компании парасейлинга, а также одного из сотрудников организации, сообщил турецкий телеканал NTV. По данным СМИ, они уже дали показания.