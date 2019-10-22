Вкалывают роботы: россиянам предложили креатив

Премьер-министр России Дмитрий Медведев убежден, что всем гражданам страны необходимо готовиться к переквалификации в связи с роботизацией труда. Об этом он сообщил во время форума «Открытые инновации — 2019», который проходит в центре «Сколково».

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Медведев подчеркнул, что серьезно бояться изменений на рынке труда не стоит. Он пояснил, что за четыре столетия с момента промышленной революции «машины все равно не смогли вытеснить людей».

«Все новое всегда вызывает беспокойство. Я напомню, что страх перед конкуренцией с машинами еще в XVII—XVIII веке приводил к чему? Эти машины просто рабочие старались уничтожать, чтобы не создавать себе конкурентов. <...> Сегодня ученые утверждают, что в ближайшие два года взамен исчезнувших 75 млн традиционных рабочих мест на планете появится 133 млн новых», — отметил премьер.

В связи с этим россиянам необходимо учиться работать с технологиями — в свою очередь низкоквалифицированный труд должен постепенно выполняться только роботами, заявил Медведев. «Люди должны обладать так называемыми мягкими навыками, то есть креативным мышлением, способностью оперативно решать проблемы. Это требует, в свою очередь, изменений в системе образования», — пояснил премьер.

По его словам, на данный момент в мире насчитывается около 2,5 млн роботов, однако полная роботизация в ближайшее время наступит лишь в тех странах, «которые сделали для себя выбор и которые к этому технологически и финансово готовы».

В частности в число таких государств входят Германия и Сингапур, заключил Медведев.

При этом в Госдуме поспешили развеять опасения относительно того, что все россияне подвергнутся переквалификации. Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал профессии, которые переживут роботизацию труда. «Очевидно, что будущее за инженерами, программистами, IT-специалистами, за техническими специалистами. Самое главное готовить специалистов в ногу со временем», — сообщил депутат порталу Ura.Ru.

В свою очередь лишит технологический прогресс рабочих мест только тех россиян, которые занимаются рутинной деятельностью и ежедневно выполняют однотипные задачи. «В перспективе произойдет существенное замещение. Но нужно понимать, что быстрого перехода не произойдет, пока не будут созданы новые рабочие места. Для специальностей, которые будут заменяться роботами, будут прорабатываться системы замещения и переобучения сотрудников. Например, есть рабочие места кассиров заменяются на консультантов», — сообщили «Газете.Ru» в сервисе Rabota.ru.

По данным исследования РАНХиГС, к 2030 году 45,5% таких сотрудников покинут рынок труда, либо будут вынуждены переобучиться. В отчете академии, который опубликовали «Известия», отмечается, что прогнозы коснутся только официально трудоустроенных граждан.

В частности роботам можно будет поручить большую часть работы в гостиничном и ресторанном бизнесе — здесь они смогут заменить 73% персонала. В обрабатывающих производства переквалификации или увольнению в связи с роботизацией будут подвержены 60% сотрудников, в сельском и лесном хозяйстве — 58%, розничной торговле — 53%, а добыче полезных ископаемых — 51%.

«Но то, что ты подвержен автоматизации, то есть потенциально можешь быть заменен с учетом технологий, ни в коей мере не означает, что тебя заменят завтра. Процесс сильно растянут во времени, есть возможность переучиться, поменять свои функции», — уверил россиян автор работы, врио главы лабораторией РАНХиГС Степан Земцов.

Специалист подсчитал, что в общем роботы смогут заменить 20,1 млн человек. По данным Минэкономразвития, решением этой проблемы может стать только введение налога на роботов, передают «Известия». Положительной стороной этой реформы станет то, что деньги, вырученные с налогов, можно направить на социальную помощь или переход на четырехдневную рабочую неделю. Но в то же время подобные платежи затормозят развитие технологий, а также снизят конкурентоспособность России на мировом рынке.

Однако люди смогут приспособиться к технологиям и без вмешательства государства, уверены специалисты, так как процесс внедрение роботов будет довольно долгим.