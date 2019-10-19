Упала в каньон: в Турции погибла пятилетняя россиянка

Пятилетняя россиянка погибла в Турции из-за несчастного случая, сообщает агентство DHA.

Семья из четырех человек отдыхала в курортном городе Турции Кемере. Родители двоих детей арендовали трехместный электрический велосипед и отправились на нем все вместе в каньон Гейнюк.

В пути глава семейства не справился с управлением на горной дороге, из-за чего велосипед сорвался в пропасть.

Взрослые и десятилетний мальчик отделались ушибами, а пятилетняя девочка получила тяжелые травмы, ударившись головой о камни. Пострадавшие на попутной машине добрались до ближайшей больницы. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь девочки не удалось.

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За последнее время это не первый случай, когда в Турции происходят ЧП, в результате которых страдают россияне. Так, в конце сентября во время шоу в одном из турецких отелей шеф-повар облил детей из Екатеринбурга горящим маслом. Как рассказал отец пострадавших мальчиков трех и девяти лет, всего ожоги получили восемь человек. Из них трое, включая его детей, попали после инцидента в больницу, передает уральский портал E1.ru.

На прощальном ужине повар решил показать туристам представление с огнем. Однако в ходе показа ошибся, и горящее масло полилось на людей.

По словам отца пострадавших, «это был ад». «Вы не представляете, как ребенок орал. Он горел, одежда сгорела, но успели снять. Пострадали восемь человек, реально люди горели», — вспоминал мужчина. Он добавил, что во время происшествия в основном помогали спасать жертв постояльцы из Германии и Нидерландов. Россияне, утверждал мужчина, снимали ЧП на камеры.

У одного из сыновей екатеринбуржца тело обгорело на 27% — медики диагностировали ожоги второй и третьей степени. Второй мальчик пострадал меньше. Он получил 16% ожогов поверхности тела. В частности, больше всего пострадали рука и голова.

За несколько недель до этого случая в Турции скончалась 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга. Она купалась в бассейне отеля «Санхилл» в Бодруме, и ее руку засосало в трубу насоса. В итоге она провела под водой порядка 10 минут, что привело к отеку головного мозга. Врачи также диагностировали сердечную недостаточность. ЧП произошло 18 августа.

Мать ребенка впоследствии рассказала «Фонтанке», что как муж сначала пытался вытащить дочь своими силами, а потом к нему подключились еще несколько постояльцев.

«Он пытался ее вытащить, но руку засосало в трубу насоса очень сильно. Он стал звать на помощь, подключились другие гости», — вспоминает она.

В течение 10 дней врачи боролись за ее жизнь. За это время девочка четырежды пережила клиническую смерть. Медики оценивали состояние девочки как «глубокую, запредельную кому».

27 августа у 12-летней россиянки началась субфебрильная лихорадка, ребенка было решено оставить в Турции, так как были большие риски для здоровья подростка при перевозке в России. На следующий день в посольстве РФ в Турции заявили о смерти пострадавшей россиянки, которая так и не вышла из комы.

Тело девочки было доставлено в Санкт-Петербург 1 сентября.

Расследованием этого дела занимаются как турецкие, так и российские правоохранители. Так, СК РФ в начале сентября переквалифицировал статью дела о гибели ребенка.

Ранее уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«СК РФ по Ленинградской области уголовное дело о происшествии с 12-летней гражданкой РФ в бассейне на территории Турецкой Республики в связи со смертью девочки переквалифицировано на пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщили в ведомстве.

Следователи считают, что ребенок умер из-за того, что оказанные отелем услуги не соответствовали требованиям безопасности. В частности, по версии следствия, сотрудники гостиницы не обеспечили надлежащее технически-исправное состояние бассейна. Вместе с тем указывается, что правоохранители сотрудничают с турецкими компетентными органами.