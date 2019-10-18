«Жалко город»: россияне сообщили, что творится в Барселоне

Пять колонн участников «Марша за свободу» добрались до центра Барселоны. Жители каталонских городов Жирона, Вик, Берга, Таррега и Таррагона прибыли в столицу области для участия во всеобщей забастовке.

Реклама

Они требуют освобождения лидеров каталонских сепаратистов, которым 14 октября Верховный суд Испании дал от 9 до 13 лет тюрьмы за организацию незаконного референдума в 2017 году — его целью была независимость автономной области Каталонии от страны.

Узнав о вердикте, жители Барселоны стали протестовать: каждый день они перекрывают дороги, взрывают петарды, разбивают витрины магазинов, поджигают стулья уличных кафе и закидывают полицейских камнями. Радикалы и правоохранители сталкивались уже на территории аэропорта Барселоны «Эль-Прат», около центра управления авиадиспетчерской службы в муниципалитете Гава, а также на центральной площади Каталонии. Кроме того, они перекрывали пять региональных дорог и останавливали движение в Жироне, Таррагоне и Манресе.



По подсчетам каталонских СМИ, сумма ущерба от протестов составила порядка €500 тыс. Митингующие сожгли десятки автомобилей, около 400 мусорных контейнеров, а также повредили ряд административных зданий.

Пострадали в ходе волнений 550 человек, в числе которых — 200 правоохранителей. Задержаны более 100 радикалов. При этом в охваченной протестами Барселоне на данный момент находятся около тысячи российских туристов, сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

24-летняя Екатерина столкнулась с акциями еще в 2017 году — она переехала жить в Каталонию как раз через два дня после референдума о ее независимости. Тогда тоже проходили протесты, однако они, по словам россиянки, не оборачивались погромами улиц — все было мирно.

«Сегодня у протестов другое лицо. Это уже не требование референдума, не политические споры в баре за каньей пива – на улицу вышло много радикально настроенной молодежи, которая поджигает мусорные баки, бьет витрины. Ужасно жалко город!», — пояснила Екатерина в разговоре с «Газетой.Ru».

По ее словам, теперь утром о неспокойствии на улицах ночного города напоминает постоянный гул вертолета, летающего над Барселоной, и следы от костров на дорогах.

Еще одна россиянка — 22-летняя студентка факультета журналистики МГУ Любава Зайцева — полетела в Испанию вместе со своим молодым человеком. Девушка призналась, что не была готова к тому, что волнения вспыхнут именно во время ее отпуска. «Когда я узнала об этом, то расстроилась, потому что подумала, что мне испортят отпуск. Вдобавок, мне было вправду страшно. Особенно испугалась моя мама – она до сих пор переживает из-за того, что я тут», — рассказала москвичка «Газете.Ru».

16 октября пара приехала в Каталонию. Первое, что подметила Зайцева — полицейских, разъезжающих по городу на автомобилях и мотоциклах. Кроме того, были закрыты многие магазины, в особенности — брендовые бутики. По словам девушки, на витринах фигурировали оскорбительные надписи в адрес правоохранителей.

22-летний студент из Москвы Тимур Борисов впервые увидел беспорядки на улицах с балкона своего отеля 14 октября: прямо под окнами номера ходили протестующие и громко выкрикивали политические лозунги. Родственники очень беспокоились о нем – прислыли Тимуру новости о взрывах машин и избиении людей в Каталонии. По словам москвича, это негативно сказалось на состоянии и общем впечатлении от города.

«Чтобы избежать различных травм и других негативных моментов, мы обходили улицы с толпами людей стороной», — подчеркнул Борисов.

25-летнего менеджера по туризму Наталью Чередниченко о беспорядках на улицах Барселоны тоже предупредили близкие, когда она уже находилась в аэропорту со своими попутчиками — компанией из четырех друзей. «В аэропорту мы прочитали все эти новости и поняли, почему именно сейчас упали цены на туры – оказалось, это вовсе не из-за конца сезона, а по причине политической ситуации», — рассказала девушка.

В Барселоне Наталья отметила усиленные меры безопасности в виде большого количества полицейских и машин скорой помощи, контролирующих участников протестов. Также она сообщила о проблемах с работой парков и музеев, в некоторые из которых был закрыт вход.

«Сейчас нам пришло сообщение от нашего туроператора: нас просят не задерживаться, вовремя пребыть в аэропорт, а также пройти заранее регистрацию, потому что 19 октября еще будут митинги. Надеемся улететь завтра», — заключила собеседница «Газеты.Ru».