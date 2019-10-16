Больные на улицах, врачи без работы: что творится в Курганской области

Сотрудники и пациенты Чернавского противотуберкулезного диспансера, с 15 октября закрытого по решению руководства на ремонт, оккупировали некоторые помещения, чтобы добиться возобновления работы медучреждения. Об этом «Газете.Ru» рассказала представитель медучреждения, расположенного в Чернавском сельском поселении Курганской области.

Четверо медиков и пятеро пациентов, страдающих открытой формой туберкулеза, собрались в медучреждении накануне вечером и провели там ночь. Этим они намерены добиться отмены решения главного врача о закрытии диспансера на долгосрочный ремонт.

Однако уже утром 16 октября им ясно дали понять, что долгое время оставаться в здании не получится – по приказу главного врача во всех помещениях было отключено электроснабжение и отопление.

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В настоящий момент бывшие сотрудники и пациенты практически не покидают кухню, так как это место еще сохраняет остатки тепла — плиты продолжают работать от резервных генераторов. Однако возможность находиться в этом помещении им приходится отстаивать у полицейских, которые пытаются их оттуда выставить.

«Пациенты все запуганные. Тут ходят толпы полиции, какие-то люди сгоняют их для опросов как баранов, — анонимно рассказала «Газете.Ru» сотрудница диспансера, проработавшая в нем на протяжении 17 лет. — Идет психологическое давление на пациентов, но их не так-то просто продавить: все пять человек категорически отказываются покидать здание».

Как подчеркнула женщина, в настоящий момент диспансер не может принять более пяти пациентов, так как существуют серьезные трудности для их содержания.

«Пациенты-туберкулезники – это тяжелый контингент. Некоторые из тех, кто сейчас находится с нами, уже начали температурить, потому что в здании очень холодно. Кроме того, они также не обеспечены необходимыми лекарствами. Мы своими силами организовали им полноценное питание, в этом сильно помогли и местные жители, которые привозили продукты. Сейчас пациенты в безопасности, но ситуация продолжает оставаться очень тяжелой», — подчеркнула собеседница «Газеты.Ru».

По словам женщины, всем пациентам закрытого диспансера были предложены места в других лечебных заведениях. Однако условия в них оказались совершенно неприемлемыми: в знак протеста они массово покинули альтернативные медучреждения и отправились гулять по городу, представляя серьезную опасность для здоровых жителей Чернавского и других близлежащих населенных пунктов.

«Я три дня слоняюсь по Рябково, за это время плотный контакт у меня был с 15-ю людьми. А это значит, что уже в следующем году пока еще здоровые люди встанут на учет в диспансер», — отмечал один из больных в разговоре с изданием Znak.com.

Как подчеркнула представитель Чернавского диспансера, ранее все зараженные были собраны в диспансере за городом, где за ними осуществлялся соответствующий уход: «Сейчас у них такую возможность отобрали в принудительном порядке, под угрозами и давлением».

При этом, по словам собеседницы «Газеты.Ru», официальная причина закрытия — аварийное состояние здания — звучит абсолютно неправдоподобно.

«Все слова про его аварийное состояние – это полный бред. Разговоры о ремонте, из-за которого мы будем закрыты, пошли только в сентябре. По мнению всего персонала, на самом деле решение о закрытии было принято для экономии бюджетных средств. Его даже выносила некая антикризисная комиссия, однако что это за люди мы не знаем. Решили просто врачей уволить, пациентов распустить, а здание само разрушится. Вот и все», — пояснила женщина.

Уволенные сотрудники больницы многократно пытались добиться ответов на свои вопросы от руководства диспансера, однако в ответ слышали только одно: «Никто не обязан вам ничего объяснять».

Комментируя ситуацию вокруг диспансера СМИ, главный врач учреждения Юлиана Просвирнина уточнила, что ликвидировать отделение никто не собирается — оно просто закрывается на неопределенный срок для ремонта помещений и изношенных коммунальных сетей. Кроме того, всех 43 сотрудников туберкулезного отделения пообещали трудоустроить в Кургане.

Однако, как отмечает собеседница «Газеты.Ru», на деле ситуация обернулась иначе. При увольнении руководство серьезно нарушило трудовые права медиков: им просто зачитали приказ о расторжении трудового договора и перевели на карты двухнедельный расчет. Новые рабочие места в Кургане также оказались с подвохом — сотрудникам предложили должности с более низким окладом.

«Это прямое нарушение наших трудовых прав. Лично мне, человеку с высшим медобразованием, предложили устроиться машинистом по стирке белья с окладом 4 тыс. рублей. Нас просто вышвыривают как старые матрасы на помойку», — считает сотрудница диспансера.

В ближайшее время в учреждении ожидают прибытия руководства областного тубдиспансера, которое должно поучаствовать в решении конфликта. Профсоюз «Альянс врачей», который занимается юридической поддержкой медиков Чернавского противотуберкулезного диспансера, уже обратился в Министерство здравоохранения РФ, Росздравнадзор и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой разобраться в ситуации.

«Очень показательная история. Подлость администрации дошла до того, что они готовы оставить тяжелобольных пациентов без тепла и света, лишь бы провернуть свой план по закрытию диспансера», — сообщили представители профсоюза.