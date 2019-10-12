Труп в багажнике: как перевозят покойников в глубинке

В начале октября в Тамбовской области тело мертвого человека отказались транспортировать из труднодоступного населенного пункта. Звонившим в скорую помощь, полицию и морг родственникам твердили одно: нет машин, бензина, людей. При этом везти тело до ближайшего медицинского пункта, где врачи могли бы как минимум констатировать смерть человека, нужно было за 50 км от деревни.

«В деревне и нет никого особо, осень, одни пенсионеры там остались. К нашему счастью, нашелся один сосед с машиной, у которой был прицеп. Так и повезли: примотали к матрасу, укрыли, закрепили в прицепе и отправились в морг.

И это нормальная ситуация для глубинки», — рассказала «Газете.Ru» родственница умершего.

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В мае 2019 года СМИ сообщили о подобном случае — в прессе о нем рассказали потому, что на перевозку покойного своими силами обратили внимание прохожие. Жителям Воронежской области тело умершего человека пришлось везти в морг самостоятельно — найти денег на службу трупоперевозки не удалось. Соседи скончавшегося мужчины завернули его в простыни и прикрепили к крыше старенькой «Волги». Однако по пути наспех сделанное одеяние растрепалось — когда машина добралась до областного центра, труп увидели проходившие по улице горожане.

Как отмечали местные жители, для них эта ситуация была вполне рядовой – перевозкой трупа каждая семья занимается самостоятельно. Одной из женщин, поделившихся историей с порталом «Вести Воронеж», также пришлось везти брата, погибшего в пожаре, прикрепив тело к багажнику своего легкового автомобиля.

«Мы его завернули в покрывало, взяли мешок из под сахара или муки, привязали с четырех сторон за багажник и повезли. Ничего страшного», — говорила жительница Воронежа.

По данным местных сайтов ритуальных услуг, стоимость перевозки тела на экспертизу в черте города составляет 3 тыс. рублей. При этом погрузка тела стоит дополнительно 500 рублей, а спуск с этажа — еще 1300. Платить за все приходится родственникам или знакомым из своего кармана, так как в Воронежской области на бесплатной основе предоставляется только земля на кладбище.

О трудностях с перевозкой трупов, с которыми сталкиваются жители села Ленинское в Еврейской автономной области, ранее рассказывал местный телеканал «Бира». Так, в марте 2019 года одному из местных жителей пришлось везти умершую родственницу на собственной машине, убрав детское кресло и сложив сидения. Другая женщина таким же образом доставляла в морг свою мать. При этом в обоих случаях правоохранители и медики отказались везти покойников, сообщив, что это не входит в их обязанности.

Как сообщает телеканал, в селе работает только одна ритуальная компания, которая занимается перевозкой умерших. Доставка тела в морг там стоит 1200 рублей. В случае, если село находится далеко от административного центра, то за каждый километр необходимо доплачивать по 40 рублей. При этом график работы у фирмы ограничен — до 20:00. В остальное время люди, на руках которых оказывается умерший родственник или знакомый, оказываются предоставлены сами себе.

В пресс-службе ГУ МВД России в ответ на запрос «Газеты.Ru» поддержали позицию полицейских, отказавшихся везти тело.

«В компетенцию органов внутренних дел не входит транспортировка тел умерших. Иногда мы можем помогать в регионах в зависимости от того, как настроена работа: либо наши сотрудники, либо скорая помощь сами вызываем спецперевозку. А так мы просто приезжаем по обращению родственников умершего, чтобы зафиксировать не насильственную смерть», — рассказали в ведомстве.

Открестились от обязанности перевозить тела умерших и в Минздраве — там пояснили, что сотрудники скорой помощи не обязаны этим заниматься, что подтверждается в официальных документах ведомства.

«В соответствии с пунктом 15 правил организации деятельности скорой медицинской помощи, транспортировка тела умершего не является функцией выездной бригады. Согласно действующему законодательству соответствующие медицинские организации могут осуществлять в рамках системы обязательного медицинского страхования транспортировку только трупов пациентов, умерших в медицинских и иных организациях», — уточнили в пресс-службе Минздрава.

Тем не менее, как объяснил «Газете.Ru» адвокат Алексей Гавришев, после того, как человек скончался, на место всегда вызываются сотрудники обоих ведомств: оперативная группа правоохранительных органов и бригада скорой помощи. В зависимости от того, как они квалифицируют смерть — то есть определяют, насильственная она или нет, — тело вывозят либо на патологоанатомическое исследование, либо на судебно-медицинскую экспертизу, либо на сохранение в морг.

При этом перевозка должна осуществляться специально оборудованным и обработанным транспортным средством, которое водитель обязан подать как можно ближе к месту нахождения трупа.

«Как правило, оказание услуг по транспортировке умерших производится в рамках договоров или муниципальных контрактов, заключенных с организациями, индивидуальными предпринимателями, — рассказал Гавришев. — Оплата услуг транспортировки трупа является расходным обязательством муниципального образования, которое исполняется за счет средств бюджета, предусмотренных на данные цели».

Информацию Гавришева подтвердил и член комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела национального совета при президенте РФ Антон Авдеев. По его словам, платить за транспортировку тела должен тот, кто определяет пункт перемещения тела. Так, за судебно-медицинскую экспертизу обычно отвечают сотрудники полиции, которые ее назначают в рамках формально возбужденного уголовного дела. В случае с патологоанатомической экспертизой перевозка становится проблемой Минздрава.

«В Москве для этого существует специально организованная служба. Родственники точно не должны тратить свои ресурсы для отправки тела на экспертизу, — подчеркивает Авдеев. —

Однако из-за отсутствия денег во многих регионах ведомства пытаются выйти из положения, перепихивая эту обязанность друг на друга. А в итоге расплачиваются за все родственники».

Факт того, что умершие россияне не могут рассчитывать на бесплатную транспортировку со стороны даже государственных ритуальных компаний, подтвердили и в частной похоронной организации.

«Транспортировкой тел — особенно из труднодоступных регионов — занимается городская ритуальная компания. Их обычно вызывает полиция. Если родственники вызывают частные ритуальные компании самостоятельно, то с них, конечно, берут за это деньги. Муниципальные тоже вывозят тела платно — исключение составляют только те случаи, когда есть направление от следственного комитета, речь идет о криминале. Только тогда услуга предоставляется бесплатно», — рассказали «Газете.Ru» в компании.

По словам Авдеева, сейчас даже доставка тела в морг стала бизнесом, в котором замешаны и частные, и государственные компании, и даже медицинские учреждения. При этом все случаи, связанные с проблемой похоронного бизнеса, связаны с недофинансированием.

«Сейчас похоронить тело самостоятельно, без участия морга невозможно, так как все свидетельства о смерти из поликлиник забрали еще в 2016 году. Таким образом людей по сути дела принуждают обращаться в морг. И запугивают родственников, как страшно будет выглядеть труп, если его немедленно не поместить в морозильную камеру – учитывая, что находиться в морге бесплатно тело может только первые семь дней. Дальше люди опять-таки должны платить», — заключил Авдеев.