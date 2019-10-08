Фактор риска: где в России больше всего умирают от алкоголя

Самый высокий уровень смертности от злоупотребления алкоголем среди российских регионов зафиксирован на Чукотке и в Магаданской области. Это следует из опубликованного Росстатом отчета.

«Лидируют по смертности из-за алкоголя регионы Дальнего Востока. В Чукотском автономном округе коэффициент смертности по этой причине составил почти 13 человек на 10 тыс. населения», – говорится в анализе ведомства, о котором пишет РБК.

При этом фактически каждый девятый умерший за прошлый год на Чукотке человек скончался из-за воздействия алкоголя.

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В Магаданской области коэффициент «алкогольной» смертности составил 10 человек на 10 тыс. жителей. Третье и четвертое места заняли Ивановская и Новгородская области – там этот показатель составляет около 9 человек на 10 тыс. населения. Причем чаще всего от связанных с алкоголем причин умирают мужчины трудоспособного возраста, отмечается в статистике.

Самым «сухим» регионом России в 2018 году стала республика Ингушетия – там от алкоголя не умер ни один человек, говорится в данных Росстата.

В целом в начале октября в Европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения сообщили, что россияне стали реже умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем.

За 16 лет, с 2003 года, употребление алкоголя на душу населения снизилось в среднем на 43%. Кроме того, за 15 лет сократилась смертность, связанная с употреблением спиртного — 39% у мужчин и 36% у женщин.

Продолжительность жизни в России в связи с этим значительно возросла, отметили в ЕРБ ВОЗ. Этому помогли строгий контроль в области производства и реализации спиртных напитков, в частности – увеличение акцизов на алкоголь, повышение розничной цены на водку и запрет на продажу алкоголя «с собой» в ночное время суток.

В начале сентября во Всероссийский день трезвости заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай также сообщил, что потребление алкоголя в стране снизилось.

«Сегодня потребление алкоголя в нашей стране составляет около 9,7 литра на человека. Это все еще немало, но это не 18 литров, как было раньше», — заявил Салагай. По его словам, принимаемые меры также позволили снизить число заболеваний, ассоциированных с избыточным потреблением алкоголя.

Между тем в начале августа стало известно, что наибольшее число пациентов с алкогольными психозами зарегистрировано в Москве. Всего в 2018 году в России встали на учет 75,7 тыс. пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.

В феврале текущего года министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила о том, что употребление спиртных напитков является причиной 70% смертей у мужчин трудоспособного возраста.

«70% — это алкоголь — ассоциированная смертность, причем не только острая, но и накопительная алкогольная смертность — циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранняя гипертоническая болезнь», — отмечала глава Минздрава.

Тем не менее смертность мужчин трудоспособного возраста в России снизилась с 2013 года на 18%. В Минздраве отметили, что смертность напрямую ассоциирована с «факторами риска»: алкоголем, курением табака, низким уровнем физической культуры и активности.

Скворцова отметила, что проще всего спасти от последствий алкоголизма молодых людей в возрасте до 35 лет — пока у них не накопились неизбежные проблемы со здоровьем. Через пять лет, по словам министра, мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тысяч населения, хотя это все равно будет вдвое больше показателя Евросоюза, где смертность среди мужчин составляет до 230 человек.

Хотя на первом месте по смертности от алкоголя оказалась Чукотка, это не самый пьющий регион России. Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя выяснил, что больше всего спиртных напитков за год выпивают жители Ненецкого автономного округа, Сахалинской, Магаданской и Московской областей и Карелии. Потребление спиртного в год в этих регионах колеблется от 25 до почти 30 литров на душу населения в год.