«Все бежали и плакали»: кто зарезал полицейских в Париже

В результате вооруженного нападения на префектуру полиции Парижа погибли четверо полицейских. Об этом сообщает BFMTV.

«Пять человек, в том числе четверо полицейских и сам нападавший, убиты», — уточнил телеканал.

Серьезное ранение также получил еще один сотрудник полиции – он был в срочном порядке доставлен в военный госпиталь. По информации французской полиции, на которую ссылается телеканал, 45-летний нападавший также являлся административным сотрудником ведомства. Он проработал там более 20 лет и недавно был переведен в разведподразделение. При этом, как отмечает BFMTV, мужчина был глухонемым.

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Мотивы нападавшего пока не установлены. В настоящий момент сотрудники парижской прокуратуры проводят обыск в его квартире. Согласно основной версии следствия, причиной атаки мог стать внутренний конфликт в ведомстве.

На данный момент уже известно, что в качестве оружия предполагаемый преступник использовал керамический нож, который не был замечен металодетектером при входе в префектуру.

Как сообщил журналистам представитель полицейского профсоюза Лоик Травер, изначально мужчина напал на коллег в своем кабинете. После этого он выбежал на лестницу, где зарезал одну из сотрудниц. По пути он также нанес смертельные ранения еще трем полицейским.

«Вокруг все бежали, все плакали, — рассказал местным СМИ Эмери Сиаманди, переводчик, присутствовавший в префектуре во время нападения. — Я услышал выстрел, понял, что это внутри здания. Через несколько мгновений я увидел плачущих полицейских. Они были в панике».

По информации изданий, нападение произошло в особо охраняемой зоне префектуры, где находится Управление разведки. В настоящее время квартал, в котором расположено здание, оцеплен около 200 полицейскими. На месте происшествия находятся премьер-министр страны Эдуар Филипп и глава МВД Франции Кристоф Кастанер, который вынужден был отменить свой визит в Турцию после сообщения о трагедии.

В связи с нападением изменил свои планы и президент Франции Эммануэль Макрон, который должен был отправиться в Родез для проведения первой большой дискуссии по пенсионной реформе. Глава республики прибыл к зданию префектуры уже через полтора часа после атаки.

«Президент Республики посетил префектуру полиции Парижа, чтобы выразить соболезнования всем сотрудниками ведомства», — сообщили в пресс-службе президента.

Слова поддержки полицейским адресовала и мэр Парижа Анн Идальго, которая разместила соответствующий пост на своей странице в твиттере. «Париж оплакивает своих людей сегодня днем после ужасного нападения на префектуру полиции, — написала Идальго. — От моего имени и от имени парижан выражаю свои соболезнования семьям погибших и их близким».

Прокомментировал атаку на префектуру и депутат Национального собрания Франции Седрик Виллани, ранее претендовавший на пост мэра Парижа: «Мы все в шоке. От себя хочу поблагодарить спасательные службы и выразить поддержку правоохранительным органам и сотрудникам префектуры».

Напомним, что в мае 2019 года во Франции произошла еще одна трагедия — тогда в центре Лиона восемь человек получили ранения при взрыве неизвестной посылки. Инцидент произошел рядом с пекарней, расположенной недалеко от площади Белькур во втором округе Лиона.

По информации префектуры, среди пострадавших оказалась восьмилетняя девочка — ее ссадины, к счастью, не представляли опасности.

Как сообщали французские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, человек, оставивший сверток со взрывным устройством, приехал на место происшествия на велосипеде. Он положил бомбу на пешеходную часть улицы, после чего скрылся в неизвестном направлении. При этом сверток был начинен болтами, гвоздями и шурупами.

В розыск по подозрению в причастности к преступлению был объявлен мужчина в возрасте от 30 до 35 лет. Согласно изображениям с камер видеонаблюдения, человек был в маске, в темных очках, в черном свитере и светлых бермудах.

Спустя несколько дней полицейским удалось задержать подозреваемого в организации взрыва — им оказался 24-летний уроженец Алжира Мохамед Меджуб. Мужчина признал вину и заявил, что действовал в интересах «ИГ» (террористическая организация, запрещенная в РФ). В результате 31 мая прокуратура Парижа предъявила ему обвинения в попытке убийства из террористических побуждений, причастности к криминальным террористическим кругам, а также производстве, хранении и перевозке взрывчатых веществ.

Сам мужчина в ходе допроса объяснил следователям, что выбрал не самый мощный тип бомбы, так как не планировал убивать людей. По словам Меджуба, он лишь хотел посеять страх. Он также отметил, что специально оставил после себя улики, чтобы после задержания пропагандировать экстремизм среди заключенных. В настоящий момент расследование дела продолжается.