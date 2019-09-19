Выйдет на свободу? Прокуратура просит отменить арест Устинову. LIVE

Что касается реакции главы государства, то он знает о произошедшем, но не может «влиять на решение суда», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 17 сентября. На следующий день он отметил, что в Кремле знают об акциях в поддержку актера и предложил дождаться результатов апелляции на приговор.
18 сентября театральные деятели во главе с Константином Райкиным обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой взять под контроль ситуацию с уголовным делом Устинова, а также пресечь злоупотребления со стороны силовых структур и ошибки судебных органов.
С просьбой защищать Устинова к Кучерене обратились театральные деятели, в частности художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин. Ранее начинающий актер Устинов учился в Высшей школе сценических искусств, в которой Райкин также является худруком.
Художественный руководитель Российского государственного театра "Сатирикон" имени А. Райкина, народный артист России Константин РайкинВиталий Белоусов/РИА "Новости"
Через несколько часов после этого стало известно, что к защите Устинова привлечен адвокат Анатолий Кучерена, который возглавляет общественный совет при МВД. Уже тогда юрист заявил, что в первую очередь он будет просить прокуратуру «выйти с инициативой изменения меры пресечения в виде любой другой, не связанной с лишением свободы».
Напомним, в начале этой недели, 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за причинение травмы полицейскому, который задерживал его. 18 сентября защита подала апелляцию на приговор.
Помимо этого адвокат Кучерена также сообщил, что назначенное на понедельник, 23 сентября, заседание по апелляционной жалобе на приговор Устинову перенесли. Суд рассмотрит его через неделю, 26 сентября.
Заявление об изменении меры пресечения Устинову Генпрокуратура направила по ходатайству его адвоката Анатолия Кучерены. Об этом журналистам сообщил сам защитник подсудимого.
В своем заявлении Генпрокуратура просит суд отменить арест для Павла Устинова и отпустить его под подписку о невыезде. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена в беседе с «Интерфаксом».
Мосгорсуд рассмотрит заявление прокуратуры 20 сентября, об этом сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. Сам Павел Устинов будет участвовать в заседании по видеоконференцсвязи.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Прокуратура обратилась в Мосгорсуд с заявлением об изменении меры пресечения 24-летнему актеру Павлу Устинову, осужденному за применение насилия к представителю власти. Мы внимательно следим за развитием событий.