Выйдет на свободу? Прокуратура просит отменить арест Устинову. LIVE

Через несколько часов после этого стало известно, что к защите Устинова привлечен адвокат Анатолий Кучерена, который возглавляет общественный совет при МВД. Уже тогда юрист заявил, что в первую очередь он будет просить прокуратуру «выйти с инициативой изменения меры пресечения в виде любой другой, не связанной с лишением свободы».