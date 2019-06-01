Взрывы в Дзержинске: объявлен режим ЧС. ОНЛАЙН

По факту взрыва СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах — об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
Последствия аварии ликвидируют более 300 человек и 50 единиц техники — об этом рассказал руководитель ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков.
«В 11.50 мы получили информацию о том, что на территории завода «Кристалл» произошел взрыв, в результате чего произошло обрушение одного из цехов, и возник пожар. Надо отметить оперативную реакцию управления пожарной охраны, которое обеспечивает безопасность завода. Затем в экстренном порядке сюда были направлены медицина катастроф и дополнительные подразделения пожарной охраны. В данный момент на объекте задействовано более 300 человек, почти 50 единиц техники», — цитирует пресс-служба слова Синькова.
Открытое горение на заводе «Кристалл» ликвидировано, сообщает МЧС.
Число пострадавших в результата взрыва и пожара выросло до 38 человек. «Пострадали 38 человек, четверо тяжелых, 25 средних, 9 легких», — сообщили РИА «Новости» в МЧС.
Между тем, с горящего завода эвакуировали пожарных — есть опасения за их безопасность.
После взрывов оцеплена часть трассы М-7, а поворот к заводу «Кристалл» перекрыт. «Под Дзержинском оцеплена часть московской трассы. На М-7 есть поворот на завод «Кристалл». Сама трасса работает, но сейчас там перекрыт поворот, чтобы обезопасить людей, чтобы никто ближе к территории завода не прошел», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе администрации Дзержинска.
Власти все-таки решили ввести режим ЧС в связи с инцидентом: он действует в самом Дзержинске и трех близлежащих поселках — Пыра, Желнино и Лесной кордон.
По предварительным данным, два человека пропали без вести — об этом сообщил журналистам заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов.
Добрый день, дорогие друзья! Чрезвычайное происшествие в городе Дзержинске Нижегородской области привлекло сегодня внимание всей России: здесь на заводе «Кристалл» в цехе по производству раздалась серия взрывов. Инцидент произошел несколько часов назад — к настоящему моменту стало известно уже о 27 пострадавших, хотя поначалу называлась цифра в четыре человека. «Газета.Ru» считает необходимым следить за развитием событий в режиме онлайн.