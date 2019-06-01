Взрывы в Дзержинске: объявлен режим ЧС. ОНЛАЙН

Последствия аварии ликвидируют более 300 человек и 50 единиц техники — об этом рассказал руководитель ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков.

«В 11.50 мы получили информацию о том, что на территории завода «Кристалл» произошел взрыв, в результате чего произошло обрушение одного из цехов, и возник пожар. Надо отметить оперативную реакцию управления пожарной охраны, которое обеспечивает безопасность завода. Затем в экстренном порядке сюда были направлены медицина катастроф и дополнительные подразделения пожарной охраны. В данный момент на объекте задействовано более 300 человек, почти 50 единиц техники», — цитирует пресс-служба слова Синькова.