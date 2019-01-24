«Кому за 30»: депутаты решили, что таким деньги не нужны

Жительницам Новгородской области старше 29 лет не будут начислять дополнительные выплаты при рождении первенца. Такое решение приняли депутаты Новгородской облдумы, одобрившие региональный проект «Первый ребенок», предусматривающий выплату 100 тыс. рублей россиянкам моложе 30 лет.

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«Проект областного закона направлен на стимулирование рождаемости первых детей женщинами в возрасте до 29 лет включительно. Установление регионального капитала в размере 100 тыс. рублей будет способствовать решению наиболее важной проблемы большинства молодых семей — улучшению жилищных условий», — заявила спикер новгородского парламента Елена Писарева.

Согласно закону, выплату могут получить лишь те родители, которые проживали на территории Новгородской области не менее года до появления ребенка на свет. Кроме того, средства будут начислены лишь после того, как первенцу исполнится полтора года. Закон вступил в силу и распространяется на детей, рожденных после 1 января 2019 года.

«Мы с вами четко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить», — считает Писарева.

Она отметила, что в регионе порядка 67% женщин именно в возрасте до 29 лет нуждаются в дополнительном финансировании.

Реформу поддержал и губернатор Новгородской области Андрей Никитин. «Проект крайне важен, учитывая нашу демографическую ситуацию, нашу ситуацию с доходами граждан. Это может быть хорошим стартом для людей, родить одного ребенка, получить это пособие. Родить второго ребенка, получить федеральную компенсацию — это позволит очень серьезно продвинуться в решении прежде всего жилищного вопроса», — заявил он перед заседанием региональной думы.

«Первого ребенка» депутаты поддержали большинством голосов. Предполагается, что в следующем году за выплатами обратятся более 566 человек, при этом из бюджета на проект будет выделено около 28 млн рублей.

Между тем в областном парламенте есть и те, кто убежден, что проект нуждается в доработке. По мнению депутата Александра Кашицына, возрастной ценз реформы недоработан. «Давайте помогать всем в равных условиях», — заявил он. Тем не менее, пояснила зампред Новгородской думы Ольга Борисова, ограничения по возрасту связаны с возможностями регионального бюджета.

На данный момент власти Новгородской области выплачивают неработающим матерям 16 тыс. рублей за рождение первенца, а также ежемесячные пособия на первых и вторых детей до полутора лет. Малоимущие семьи в свою очередь ежемесячно получают 10 тыс. рублей за первого ребенка — выплата производится в течение полутора лет.

Депутат Госдумы Елена Драпеко также не поддержала проект новгородских парламентариев. «Я сама родила в 35, вырастила дочку, теперь вот у меня внучка, я абсолютно счастлива. Как можно лишить соцвыплат из-за возраста? Это противоречит Конституции, законодательству и идеологии. Мы стимулируем рождаемость независимо от того, сколько лет родителям. А растить-то малыша как? Почему государство не должно стимулировать в этом возрасте? Это абсолютно неразумно», — заявила Драпеко телеканалу «Рен-ТВ».

Пособие при рождении первого ребенка федерального уровня выплачивается всем гражданам России. На текущий момент оно составляет 16,7 тыс. рублей, напомнила адвокат Виктория Данильченко.

«Ближайшая индексация будет произведена 1 февраля 2019 года. Кроме того, всем работающим женщинам, а также тем, кто заключил договор с ФСС о добровольном страховании, положены пособие по беременности и родам и единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности», — пояснила юрист в разговоре с «Газетой.Ru».

Однако каждый субъект РФ устанавливает на своем региональном уровне дополнительные выплаты семьям, в которых рождается первый ребенок.

И здесь правительства регионов вправе вводить возрастные ограничения — например, с целью поддержки молодых семей, продолжает Данильченко.

«Московские власти помимо обязательной единовременной выплаты при рождении первого ребенка, дополнительно выделяют пособия родителям, не достигшим 30-ти летнего возраста: за первого малыша — 5 прожиточных минимумов, за второго — семь, а за третьего и последующих — десять», — заключила адвокат.

Отметим, что осенью 2018 года российское правительство заявило о намерении бороться с увеличением возраста женщин при рождении первенца. Этот пункт есть в национальной стратегии, которая реализуется в период до 2024 года. Именно на него ссылались новгородские парламентарии при введении допвыплат для девушек младше 29 лет.

Согласно федеральной стратегии, дополнительное стимулирование рождаемости требуется в Дальневосточном федеральном округе, а также в тех субъектах РФ, где суммарный коэффициент рождаемости ниже показателей по стране. В Минтруда в свою очередь отмечали, что проведут анализ эффективности ежемесячных выплат в связи с рождением пепрвенца, а также материнского капитала и субсидирования ставок по ипотеке.