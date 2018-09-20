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Стрельба в штате Мэриленд: трое погибли. ОНЛАЙН

В американском Мэриленде произошла массовая стрельба

В городе Абердин американского штата Мэриленд в четверг утром произошел трагический инцидент. В результате массовой стрельбы на складе погибли трое человек, еще двое ранены. Людей просят держаться избегать места происшествия. «Газета.Ru» следит за развитием событий.
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19:55

В больницах, тем временем, оказывают помощь пострадавшим в результате стрельбы. Как сообщает корреспондент балтиморской телекомпании WBAL-TV Дэвид Коллинз, в больнице Делавэра о том, что к ним поступил один пострадавший в Абердине. Пациент в тяжелом состоянии, однако ни характер повреждений, ни пол человека не называются.

19:43

Как сообщается в твиттере шерифа округа Харфорд, опасность для жителей этой местности миновала. Кстати, задержанный преступник находится в критическом состоянии.

19:29

Место происшествия окружили полицейские машины — на территории находится вертолет на случай, если раненым понадобится срочная госпитализация.

19:21

Точное число жертв шериф во время брифинга не назвал: «множество убитых», «множество раненых» — это все, что известно на данный момент.

19:15

По словам шерифа округа Харфорд, преступник открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Он задержан и находится в районной больнице. Офицеры полиции во время задержания не пострадали.

19:10

Как сообщила CNN представитель компании Rite Aid Сьюзан Хендерсон, стрельбы произошла в дополнительном здании, примыкающем к основному. На складе работает около 1000 человек.

19:05

Губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган назвал стрельбу «ужасающей». «Мы внимательно следим за этой ужасающей стрельбой в Абердине. Все наши молитвы с жертвами трагедии. Страна готова оказать любую поддержку», — заявил он. Хоган также призвал местных жителей избегать зоны, где произошла трагедия.

19:01

Телеканал WBAL-TV опубликовал сообщения женщины, которые она отправила своей дочке, находясь в одном здании со стрелком. «Вы не представляете, как я люблю вас обоих. В здании находится стрелок. Я прячусь. Люблю тебя. Позаботься о папе и животных, если что-то случится», — написала американка.

18:55

Вот так выглядит местность, где произошла стрельба. На кадрах машина скорой помощи покидает место происшествия.

18:52

«Мой брат по имени Брайан был в Мэриленде недалеко от места, где произошла стрельба. Он не отвечает на телефон», — написал пользователь твиттера.

18:50

Сообщение о стрельбе в районе улиц Спесьютиа-Роуд и Перримэн-Роуд появилось в твиттере шерифа округа Харфорд около 9.00 по местному времени. Людей попросили избегать места происшествия.

18:44

Стрельба произошла на складе компании Rite Aid — это крупнейшая аптечная сеть Восточного побережья США.

18:42

Поначалу сообщалось о «многочисленных жертвах». В настоящий момент CNN уточняют цифры: по их данным, три человека погибли, двое получили ранения.

18:40

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в США произошло чрезвычайное происшествие. На складе медицинских препаратов в городе Абердин, штат Мэриленд, произошла массовая стрельба.