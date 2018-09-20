Стрельба в штате Мэриленд: трое погибли. ОНЛАЙН

В больницах, тем временем, оказывают помощь пострадавшим в результате стрельбы. Как сообщает корреспондент балтиморской телекомпании WBAL-TV Дэвид Коллинз, в больнице Делавэра о том, что к ним поступил один пострадавший в Абердине. Пациент в тяжелом состоянии, однако ни характер повреждений, ни пол человека не называются.