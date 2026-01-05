В Челябинске задержали безработного молодого человека со взрывчаткой

ФСБ РФ задержала 19-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в покушении на теракт

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали жителя Челябинска со взрывчаткой. Об этом сообщил Telegram-канал «31tv.ru | Челябинск».

По информации журналистов, под стражей оказался 19-летний безработный молодой человек. В его квартире нашли материалы для изготовления взрывного устройства, подчеркивается в материале.

«Следователи обвиняют задержанного по статье о «Покушении на совершение теракта». Ему грозит [наказание вплоть] до пожизненного срока», — говорится в тексте.

Суд уже избрал молодому человеку меру пресечения. Его отправили в СИЗО.

30 декабря в ФСБ РФ заявили о ликвидации диверсанта, собиравшегося взорвать участок газораспределительной системы в Кабардино-Балкарской Республике. По данным федеральной службы, злоумышленник проходил подготовку в лагере специальных операций Вооруженных сил Украины. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем.

До этого в Ставрополе предотвратили попытку террористического акта, совершить который намеревалась 18-летняя жительница Краснодарского края. Девушка по заданию украинских спецслужб собиралась установить самодельное взрывное устройство на автомобиль военного министерства обороны РФ.

Ранее в Тюменской области возбудили дело против агента Киева, готовившего взрыв на нефтепроводе.