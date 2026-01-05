Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Челябинске задержали безработного молодого человека со взрывчаткой

ФСБ РФ задержала 19-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в покушении на теракт
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали жителя Челябинска со взрывчаткой. Об этом сообщил Telegram-канал «31tv.ru | Челябинск».

По информации журналистов, под стражей оказался 19-летний безработный молодой человек. В его квартире нашли материалы для изготовления взрывного устройства, подчеркивается в материале.

«Следователи обвиняют задержанного по статье о «Покушении на совершение теракта». Ему грозит [наказание вплоть] до пожизненного срока», — говорится в тексте.

Суд уже избрал молодому человеку меру пресечения. Его отправили в СИЗО.

30 декабря в ФСБ РФ заявили о ликвидации диверсанта, собиравшегося взорвать участок газораспределительной системы в Кабардино-Балкарской Республике. По данным федеральной службы, злоумышленник проходил подготовку в лагере специальных операций Вооруженных сил Украины. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем.

До этого в Ставрополе предотвратили попытку террористического акта, совершить который намеревалась 18-летняя жительница Краснодарского края. Девушка по заданию украинских спецслужб собиралась установить самодельное взрывное устройство на автомобиль военного министерства обороны РФ.

Ранее в Тюменской области возбудили дело против агента Киева, готовившего взрыв на нефтепроводе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27563113_rnd_6",
    "video_id": "record::bb38e7dc-9fca-403c-acc8-661cea5a16f9"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+