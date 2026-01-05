Невестка Валерии похвасталась кардинальным похудением

Невестка певицы Валерии, блогерша Лиана Шульгина, поделилась в Telegram-канале результатами похудения.

Шульгина похудела на 4,5 кг за декабрь. К 1 января 2026-го девушка пришла в вес 47 кг.

«Я безмерно горжусь собой! Только вперед! Продолжаю свой челлендж! В 2026 году цель прийти в свою крутую форму!» — поделилась блогерша.

Сын Валерии Арсений Шульгин женился на блогерше Лиане Волковой 28 августа 2020 года. 1 января 2021 года у пары родилась дочь. Девочку назвали Селин. Валерия рассказывала, что сильно переживала за невестку во время родов. Певица вместе с мужем Иосифом Пригожиным часто навещают внучку и проводят с ней время. В апреле 2024-го Шульгина родила сына Мирона.

В сентябре 2025-го появились слухи, что сын певицы Валерии Арсений Шульгин избивает свою супругу. Однако продюсер Иосиф Пригожин их опроверг. Он назвал слухи идиотскими.

Продюсер подчеркнул, что Арсений — спокойный и воспитанный молодой человек, который никогда не проявляет агрессию и даже не повышает голос на свою жену. Он также пригрозил распространителям подобных сообщений тем, что они рискуют сесть за решетку за клевету.

