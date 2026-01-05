Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) выводит с Волчанского направления спецподразделение главного управления разведки Минобороны республики «Центр Тимура», которое использовалось как штурмовая пехота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что спецподразделение выводится для восполнения потерь.

2 декабря в министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль город Волчанск в Харьковской области. По данным ведомства, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север». Также бойцы нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ у населенного пункта Вильча в Харьковской области.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что по состоянию на 31 декабря, российская армия взяла под контроль около 950 квадратных километров территории Харьковской и Сумской областей и 32 населенных пункта, в том числе 14 в Харьковской области, самым крупным из них является город Волчанск.

Ранее российские бойцы взяли под контроль село Подолы рядом с Купянском.