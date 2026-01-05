Восстановление нефтяной отрасли Венесуэлы может обойтись США в $100 млрд

Реализация плана президента США Дональда Трампа по возрождению нефтяной промышленности Венесуэлы под руководством Вашингтона может оказаться длительным и сложным процессом, который потребует от американских компаний более $100 млрд инвестиций. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на слова директора по энергетической политике Латинской Америки в Институте государственной политики Бейкера при Университете Райса Франсиско Мональди.

Отмечается, что для возобновления добычи нефти в Венесуэле на пиковый уровень 1970-х годов, компаниям, в число которых могут входить Chevron Corp., Exxon Mobil Corp. и ConocoPhillips, потребуется инвестировать около $10 млрд в год в течение следующего десятилетия.

В настоящее время в Венесуэле добывают около 1 млн баррелей в сутки по сравнению с почти 4 млн баррелей в 1974 году.

3 января 2026 года США ударили по Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро с женой. В США лидера страны планируют предать суду за преступления, связанные с созданием наркокартеля. На данный момент обязанности президента Венесуэлы исполняет исполняет вице-президент республики Делси Родригес.

