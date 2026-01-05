Размер шрифта
Яхту российского миллиардера заметили на Сейшельских островах

Baza: яхту российского миллиардера Мельниченко обнаружили на Сейшелах
Telegram-канал Baza

На Сейшельских островах в восточной Африке обнаружили яхту, владельцем которой, предположительно, является российский миллиардер Андрей Мельниченко. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, 119-метровое судно Motor Yacht A находится у острова Маэ в районе Рош-Кайман. Оценочная стоимость яхты составляет $255 млн. Местные гиды отмечают, что причал у этого берега известен тем, что там останавливается дорогостоящая техника.

До этого глава компании Valve Гейб Ньюэлл стал владельцем голландской судостроительной верфи Oceanco, специализирующейся на строительстве суперъяхт премиум-класса. Детали сделки, включая ее финансовые параметры, не разглашаются.

Согласно заявлению на официальном сайте Oceanco, покупка осуществляется с целью «активного участия Ньюэлла в развитии компании». В заявлении подчеркивается личная вовлеченность предпринимателя, его интерес к морским путешествиям, инженерии и высококвалифицированным специалистам, стоящим за созданием яхт.

Ранее сообщалось, что арестованные яхты россиян начали сдавать в аренду.

