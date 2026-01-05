В Ленобласти охотник случайно выстрелил в человека, перепутав его с лосем

В Кингисеппском районе Ленинградской области охотник случайно выстрелил в пассажира автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«По данным следствия, 3 января 27-летний парень охотился в лесу на лося. Мимо проезжал автомобиль, который он принял за животное. Охотник выстрелил два раза. В результате один из выстрелов попал в мужчину, который ехал на пассажирском сиденье. Тот получил серьезное ранение в бедро», — говорится в публикации.

По данным канала, травмы пассажира оказались несовместимыми с жизнью. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ.

