В Ленобласти охотник случайно выстрелил в человека, перепутав его с лосем
Telegram-канал Mash на Мойке

В Кингисеппском районе Ленинградской области охотник случайно выстрелил в пассажира автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«По данным следствия, 3 января 27-летний парень охотился в лесу на лося. Мимо проезжал автомобиль, который он принял за животное. Охотник выстрелил два раза. В результате один из выстрелов попал в мужчину, который ехал на пассажирском сиденье. Тот получил серьезное ранение в бедро», — говорится в публикации.

По данным канала, травмы пассажира оказались несовместимыми с жизнью. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ.

До этого в Тюмени супружеская пара устроила драку на проезжей части. На кадрах видно, как мужчина бьет женщину, которая кричит: «Я от тебя ухожу!». Далее заметно, как нарушитель толкает свою супругу в автомобиль и уезжает. По словам тюменцев, женщина предупредила, что дома мужчина может нанести ей травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее на видео попало, как приморцы на авто похитили человека.

