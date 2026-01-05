Размер шрифта
В Росархиве рассказали о самом древнем документе, хранящемся у них

Самым древним документом в Росархиве является Саввина книга
Самым древним документом в Федеральном архивном агентстве России (Росархив) является Саввина книга — древнеславянская рукопись, памятник старославянского языка XI века. Об этом сообщил глава Росархива Андрей Артизов в интервью РИА Новости.

Эта рукописная книга — один из первых кириллических документов, написанных славянским шрифтом по заказу новгородского посадника. Книга была в разных руках: монастыри, печатный двор. Она хранится в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) в Москве.

Саввина книга — один из самых древних сохранившихся до наших дней кириллических документов. Как отметил Артизов, Остромирово Евангелие, которое считается древнейшим рукописным памятником, созданным на Руси, и хранится в отделе рукописей публичной библиотеки в Санкт-Петербурге, всего на несколько лет старше Саввиной книги.

При этом они, по его словам, фактически создавались по заказу одного посадника в Великом Новгороде.

В ноябре в центре Москвы археологи нашли фрагменты древних изразцов с изображением двуглавого орла.

Ранее в ДНК жительницы средневековой Старой Рязани нашли следы европейского происхождения.

