«Убийство Бабченко — это классический теракт»

Поздно вечером во вторник, 29 мая, известный журналист, заместитель генерального директора первого крымско-татарского телеканала ATR Айдер Муджабаев сообщил в соцсетях, что «в Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда».

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После известия о гибели журналиста стало известно, что в Бабченко стреляли в его квартире в Днепровском районе, на улице Никольско-Слободской. Полиция в своем в фейсбуке сообщила, что Бабченко скончался в карете «скорой» от полученного ранения. О происшествии сообщила жена журналиста, которая позвонила на «102» и сказала, что обнаружила дома своего мужа в крови. По предварительным данным, Бабченко выстрелили в спину.

Фоторепортаж: В Киеве убит журналист Аркадий Бабченко __is_photorep_included11774383: 1

Как сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, «сегодня в Киеве на пороге квартиры, где он жил, был застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко.

В доме закончился хлеб. Аркадий пошел в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко».

Аркадий Бабченко родился 18 марта 1977 года в Москве. Окончил юридический факультет Современного гуманитарного университета. Учебу он прерывал на два года, чтобы отслужить в армии: в 1995 году он был призван в ряды Вооруженных сил РФ. Принимал участие в первой и второй чеченской войнах. После окончания службы занялся журналистикой. Работал военным корреспондентом в ряде российских изданий, в частности «Московский Комсомолец» и «Новая газета».

В декабре 2016 года высказывания Бабченко о катастрофе Ту-154 над Черным морем вызвали скандал. Журналист высказал мнение, что артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова, которые летели в Сирию, недостойны сочувствия.

В феврале 2017 года Бабченко сообщил, что в связи с неоднократно поступающими угрозами в свой адрес и в адрес его семьи решил временно покинуть Россию. С августа 2017 года по май 2018 года жил в Киеве. Работал на крымско-татарском телеканале ATR. Был женат, имел дочь.

Аркадий Бабченко – не только журналист, но и писатель: он считается одним из основоположников современной российской военной прозы. В его библиографии – четыре книги: «Десять серий о войне» (2002 год), «Божий человек» (2005 год), «Алхан-юрт» (сборник рассказов, вышел в 2006 году) и «Война» (2015 год). «Алхан-юрт», кстати, переведен на 22 языка мира, как писал Бабченко в своей биографии на Snob.Ru.

Вернувшись в журналистику, Аркадий Бабченко работал в «Новой газете». В 2008 году он в качестве корреспондента ездил в Южную Осетию для освещения военного конфликта. За фоторепортаж Бабченко был удостоен премии британского Frontline Club в номинации «Особое поощрение».

Полиция Киева по факту убийства Бабченко возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство» (часть 1 статьи 115 УК Украины). В его квартире работают следователи. Украинские правоохранители рассматривают две основных версии: профессиональная журналистская деятельность или гражданская позиция погибшего.

Украинская полиция составила фоторобот мужчины, подозреваемого в убийстве Бабченко: «возраст 40-45, рост 175-180, телосложение среднее, имеется живот, черты лица средние». Был одет в темно-синюю бейсболку, джинсовую куртку и джинсы. В Киеве был объявлен план «Перехват».

Начальник Главного управления полиции Киева Андрей Крищенко заявляет, что пока рано говорить о конкретных версиях убийства журналиста Аркадия Бабченко, но наиболее вероятной является его профессиональная деятельность.

Крищенко также сообщил, что Бабченко не обращался к киевской полиции с заявлением о возможных угрозах и, соответственно, не охранялся.

Как сообщают источники в правоохранительных органах, они пока не могут допросить супругу погибшего — она находится в шоковом состоянии. Следователи считают, что у преступника, который убил Бабченко, были сообщники.

Уголовное дело возбудил также Следственный комитет России. В ведомстве отметили, что «за последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России».

Украинский журналист Денис Бигус заявил, что начал свое собственное расследование и обратился к жителям микрорайона, где жил Бабченко, с просьбой поделиться записями с камер видеонаблюдения. О том, что свое расследование проведет и «Новая газета», заявил основатель издания Дмитрий Муратов.

Комитет защиты журналистов при ООН призвал власти Украины провести быстрое и тщательное расследование убийства Бабченко.

Известный украинский блогер и волонтер Мирослав Гай на своей странице в фейсбуке заявил, что нужно немедленно требовать закрытия сообщения с РФ, введения виз и полного запрета всех российских и пророссийских организаций, которые сейчас работают на Украине. Он отметил, что это единственный способ, который позволит защитить людей, живущих на Украине.

По словам политолога Тараса Березовца, «убийство российского журналиста Аркадия Бабченко могло быть совершено «вдогонку к завершившемуся финалу Лиги чемпионов в Киеве». «По всей видимости, Аркадий Бабченко мог стать жертвой случайного выбора из среды российской эмиграции в Украине, — заявил он «Газете.Ru», —

Никаких особых причин убивать Бабченко не было. Излишне говорить, что убийство Бабченко — это классический теракт. Его цель — посеять панику в обществе, показать неспособность украинских спецслужб предотвратить подобные теракты, вызвать недоверие к собственной стране.

Украинское общество подвергается очередному болезненному испытанию».

Как заявил украинский политолог Николай Спиридонов, «быть журналистом в Украине смертельно опасно. Но самое страшное не это, а то, что нет неотвратимости наказания. Где сейчас убийцы Павла Шеремета и Олеся Бузины? Я уже не говорю о заказчиках».

Как заявил украинским журналистам бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, который сейчас проживает в Киеве, к убийству могут быть причастны члены украинских добровольческих батальонов. Пономарев заявил, что ему достоверно известно о том, что бывших бойцов добробатов привлекли к заказным убийствам троих оппозиционных российских политиков и журналистов, которые сейчас проживают за пределами РФ.

Как сообщает «Эхо Москвы», «в 24:00 люди собираются на Немцов-мост почтить память Аркадия Бабченко». Известный депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский призвал всех желающих прийти «завтра, 30 мая, к 19 часам к Соловецкому камню — положить цветы и зажечь свечу в память об Аркадии Бабченко». Одновременно с этим в Киеве среди журналистов объявлена акция — прийти 30 мая в знак протеста к посольству России в Киеве.

Напомним, что это далеко не первый случай убийства журналистов в Киеве после событий 2014 года. В апреле 2015 года возле своего дома был застрелен известный своими пророссийскими взглядами журналист Олесь Бузина. 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля погиб украинский, белорусский и российский журналист Павел Шеремет. Следствие ни по одному из этих убийств пока не завершилось наказанием виновных.