В московском аэропорту отменили временные ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Внуково отменили временные ограничения
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В московском аэропорту Внуково отменили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) в Telegram-канале.

«Аэропорт Внуково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Как подчеркнули в ведомстве, данные меры принимали для обеспечения безопасности полетов.

О введении ограничений Росавиация сообщила в 17:15 мск, а уже 17:38 появилось сообщение об их отмене.

До этого аэропорт канадского Монреаля из-за обнаружения на одном из прибывших самолетов подозрительного предмета ограничил работу. По словам представителя воздушной гавани, одну из двух взлетно-посадочных полос закрыли в целях обеспечения безопасности в ходе начатого расследования, при этом другая полоса продолжала использоваться.

Ранее россиянка поссорилась с мужем в аэропорту и заявила о бомбе в самолете.

 
