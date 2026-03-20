На Госуслугах стало можно составить черновик заявки на зачисление в первый класс

Минцифры: на Госуслугах появились черновики заявлений на зачисление в школу

На портале Госуслуг запущена функция черновиков заявлений о приеме детей в первый класс, сообщила пресс-служба Минцифры РФ на сайте ведомства.

Новая опция позволяет заполнить все необходимые данные до официального старта приемной кампании, а в момент ее начала останется лишь нажать кнопку отправки, пояснили в министерстве. Сервис доступен во всех регионах России, за исключением Москвы, Московской области и Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Повысьте шансы ребенка на зачисление в выбранную школу! Заполните черновик заявления на Госуслугах заранее, и в момент старта приемной кампании останется только нажать кнопку «Отправить»», — призвали в Минцифры.

Для родителей, чьи дети имеют право на льготное зачисление, а также для жителей 17 регионов РФ, участвующих в эксперименте, предусмотрена дополнительная опция: они могут поставить специальную отметку, после чего заявление будет направлено в школу автоматически без необходимости потом нажимать кнопку отправки.

В личном кабинете родителей, создавших черновик, появится таймер обратного отсчета, который поможет не пропустить время старта приема документов в выбранном учебном заведении.

Приемная кампания в школах стартует не позднее 1 апреля, однако каждая школа вправе устанавливать собственное время начала приема документов. Первый этап зачисления продлится до 30 июня и предназначен для детей, проживающих на закрепленной за школой территории, а также для льготников. Второй этап пройдет с 6 июля по 5 сентября: в этот период заявления принимаются от всех желающих при наличии свободных мест.

