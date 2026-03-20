Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

На Госуслугах стало можно составить черновик заявки на зачисление в первый класс

Минцифры: на Госуслугах появились черновики заявлений на зачисление в школу
Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

На портале Госуслуг запущена функция черновиков заявлений о приеме детей в первый класс, сообщила пресс-служба Минцифры РФ на сайте ведомства.

Новая опция позволяет заполнить все необходимые данные до официального старта приемной кампании, а в момент ее начала останется лишь нажать кнопку отправки, пояснили в министерстве. Сервис доступен во всех регионах России, за исключением Москвы, Московской области и Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Повысьте шансы ребенка на зачисление в выбранную школу! Заполните черновик заявления на Госуслугах заранее, и в момент старта приемной кампании останется только нажать кнопку «Отправить»», — призвали в Минцифры.

Для родителей, чьи дети имеют право на льготное зачисление, а также для жителей 17 регионов РФ, участвующих в эксперименте, предусмотрена дополнительная опция: они могут поставить специальную отметку, после чего заявление будет направлено в школу автоматически без необходимости потом нажимать кнопку отправки.

В личном кабинете родителей, создавших черновик, появится таймер обратного отсчета, который поможет не пропустить время старта приема документов в выбранном учебном заведении.

Приемная кампания в школах стартует не позднее 1 апреля, однако каждая школа вправе устанавливать собственное время начала приема документов. Первый этап зачисления продлится до 30 июня и предназначен для детей, проживающих на закрепленной за школой территории, а также для льготников. Второй этап пройдет с 6 июля по 5 сентября: в этот период заявления принимаются от всех желающих при наличии свободных мест.

Ранее в Госдуме раскритиковали родителей, отдающих шестилетних детей в первый класс.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
