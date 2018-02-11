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раздела Спорт

Разбившийся Ан-148 шел на аварийную посадку. LIVE

Пассажирский Ан-148 разбился после вылета из Домодедово

После вылета из аэропорта Домодедово разбился самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148. По предварительным данным, на борту находился 71 человек. «Газета.Ru» следит за сообщениями с места катастрофы.

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18:03

В интернете моно найти статистику аварий Ан-148. За 7 лет отмечается, предположительно, 24 поломки.

17:58

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прибыл на место крушения пассажирского самолета в Раменском районе. Об этом «Газете.Ru» сообщил его пресс-секретарь.

17:51

Статья 72 Воздушного кодекса Российской федерации запрещает пилотирование самолетов над крупными населенными пунктами на низкой высоте. Вероятно, руководствуясь этими соображениями, командир воздушного судна в момент крушения мог обходить воздушную зону над Бронницами.

17:41

Однако совсем недавно СМИ сообщали об экстренной ситуации как раз с аналогичным самолетом. Один из двигателей Ан-148, собранного в интересах Министерства обороны РФ, отказал во время испытательного полета в небе надо Воронежем в ноябре минувшего года. Как сообщало ВКТРК, причины помпажа в двигателе самолета с хвостовым номером RA-61732 будет выяснять специальная комиссия. С аналогичным проблемами мог столкнутся и экипажа потерпевшего катастрофу рейса «Саратовских авиалиний».

17:31

Сам Ан-148 является достаточно надежным самолетом. За без малого 10 лет эксплуатации аварию до сегодняшнего дня потерпел только один был в ходе испытательного полета — это было в 2011 году.

17:28

Аэродром города Жуковский, на котором, в частности, базируется ЦАГИ, находится в 30 километрах от места крушения. Взлетно-посадочная полоса там позволяет принимать любые типы воздушных судов, а аварийная команда могла бы обеспечить безопасную посадку.

17:24

«Саратовские авиалинии» подтвердили в официальном пресс-релизе гибель своего самолета, 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

На месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье, 11 февраля 2018 года

17:19

По распоряжению премьер-министра Дмитрий Медведева создана специальная комиссия по ликвидации последствий крушения самолета. Группу возглавит министр транспорта Максим Соколов.

17:12

Знакомый с ходом расследования источник сообщил, что за несколько минут до падения пилот самолета сообщил авиадиспетчерам о неисправности и должен был совершить аварийную посадку в Жуковском.

17:02

На месте крушения уже работают оперативные службы. Крупная спецтехника пока не может подъехать— дорогу для нее через сугробы расчищают тракторы.

Тракторы расчищают подъезд к месту крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье, 11 февраля 2018 года

16:56

Первые фотографии с места крушения самолета Ан-148 в Подмосковье.

Фоторепортаж: Пассажирский самолет разбился в Подмосковье

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16:59

«Эта ситуация не имеет отношения к «Почте России. «Почта России» использует два самолёта Ту-204 С», - заявила пресс-служба «Интерфаксу», комментируя информацию о том, что самолет Ан-148 мог столкнуться с вертолетом.

16:53

В «Почте России» опровергают информацию о возможно столкновения с якобы принадлежащем ей вертолетом — у компании вертолетов нет. Да и сами обстоятельства аварии — точка и высота столкновения — говорят скорее против такой версии. При этом на борту действительно могла находится почтовая корреспонденция, что и могло породить версию о вертолете.

16:51

Согласно открытым данным, погибший Ан-148, хвостовой номер RA-61704, поступил в эксплуатацию «Саратовских авиалиний» ровно год назад - 8 февраля. Тогда же получил фирменную яркую оранжевую ливрею-раскраску фюзеляжа. До этого же около семи лет самолет находился в парке авиакомпании «Россия».

Самолет Ан-148-100В авиакомпании "Саратовские авиалинии" в аэропорту Владивостока, февраль 2018 года

16:47

«Саратовские авиалинии» были чуть ли не единственной авиакомпанией, осуществлявшей рейс в из Москвы в Орск. Альтернативой ежедневному рейсу является возможность провести двое суток в поезде.

16:41

Пресс-служба Кремля сообщает, что Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших на борту Ан-148 и поручил кабмину расследовать катастрофу.

16:32

Также сообщается, что на месте крушения обнаружены обломки вертолета «Почты России». Из чего делается предположение, что самолет столкнулся с вертолетом в момент набора высоты. Эта версия пока никак не подтверждается официально.

16:31

Свидетели сообщают об «открытом горении» самолета в воздухе. Речь может идти о взрыве.

16:28

МЧС сообщает, что на месте происшествия работают 167 спасателей — задействованы 34 единицы техники. В ведомстве попросили сохранять спокойствие и в случае необходимости обращаться по телефону доверия МЧС +7-(498)-505-41-70.

16:18

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на место крушения. Туда же едет и министр транспорта Максим Соколов.

16:16

В МЧС открыли «горячую линию» для родственников пассажиров рейса: 8-800-775-17-17.

16:14

Район, куда упал самолет, находится немного в стороне от Новорязанского шоссе, на границе Раменского и Воскресенского районов Московской области, рядом с Большим Московским кольцом (бетонкой).

16:11

Сообщается, что в район бедствия вылетели два вертолета Ми-8 со спасателями - один из Чкаловского, второй — из Мячково.

16:09

Как сообщают первые прибывшие на место крушения спасатели, разлет обломков самолета составляет примерно один километр.

16:03

По данным сервиса FlightRadar24, отслеживающего перемещения самолетов со с включенными транспондерами (преимущественно, гражданских), самолет резко потерял высоту в 14:26 по московскому времени.

Скриншот с сайта Flightradar24 с маршрутом по которому летел самолет, после того, как вылетел из аэропорта "Домодедово"

15:53

Как сообщают информагентства со ссылкой на очевидцев, самолет упал в районе деревни Аргуново Воскресенского района Московской области,

15:47

Напомним, что последнюю неделю в Москве сохраняется сложная метеорологическая обстановка, с утра шел сильный снег.

15:45

Согласно расписанию рейсов аэропорта, рейс из Москвы в Орск 6W 703 был запланирован к вылету в 14:00.

15:35

Как сообщают информагентства, на борту находились 71 человек, из которых шестеро — члены экипажа.

15:30

После вылета из аэропорта Домодедово в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148. «Газета.Ru» сообщает подробности катастрофы в прямой трансляции,