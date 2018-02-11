Разбившийся Ан-148 шел на аварийную посадку. LIVE

Однако совсем недавно СМИ сообщали об экстренной ситуации как раз с аналогичным самолетом. Один из двигателей Ан-148, собранного в интересах Министерства обороны РФ, отказал во время испытательного полета в небе надо Воронежем в ноябре минувшего года. Как сообщало ВКТРК, причины помпажа в двигателе самолета с хвостовым номером RA-61732 будет выяснять специальная комиссия. С аналогичным проблемами мог столкнутся и экипажа потерпевшего катастрофу рейса «Саратовских авиалиний».