Разбившийся Ан-148 шел на аварийную посадку. LIVE

В интернете моно найти статистику аварий Ан-148. За 7 лет отмечается, предположительно, 24 поломки.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев прибыл на место крушения пассажирского самолета в Раменском районе. Об этом «Газете.Ru» сообщил его пресс-секретарь.
Статья 72 Воздушного кодекса Российской федерации запрещает пилотирование самолетов над крупными населенными пунктами на низкой высоте. Вероятно, руководствуясь этими соображениями, командир воздушного судна в момент крушения мог обходить воздушную зону над Бронницами.
Однако совсем недавно СМИ сообщали об экстренной ситуации как раз с аналогичным самолетом. Один из двигателей Ан-148, собранного в интересах Министерства обороны РФ, отказал во время испытательного полета в небе надо Воронежем в ноябре минувшего года. Как сообщало ВКТРК, причины помпажа в двигателе самолета с хвостовым номером RA-61732 будет выяснять специальная комиссия. С аналогичным проблемами мог столкнутся и экипажа потерпевшего катастрофу рейса «Саратовских авиалиний».
Сам Ан-148 является достаточно надежным самолетом. За без малого 10 лет эксплуатации аварию до сегодняшнего дня потерпел только один был в ходе испытательного полета — это было в 2011 году.
Аэродром города Жуковский, на котором, в частности, базируется ЦАГИ, находится в 30 километрах от места крушения. Взлетно-посадочная полоса там позволяет принимать любые типы воздушных судов, а аварийная команда могла бы обеспечить безопасную посадку.
«Саратовские авиалинии» подтвердили в официальном пресс-релизе гибель своего самолета, 65 пассажиров и 6 членов экипажа.
По распоряжению премьер-министра Дмитрий Медведева создана специальная комиссия по ликвидации последствий крушения самолета. Группу возглавит министр транспорта Максим Соколов.
Знакомый с ходом расследования источник сообщил, что за несколько минут до падения пилот самолета сообщил авиадиспетчерам о неисправности и должен был совершить аварийную посадку в Жуковском.
На месте крушения уже работают оперативные службы. Крупная спецтехника пока не может подъехать— дорогу для нее через сугробы расчищают тракторы.
Первые фотографии с места крушения самолета Ан-148 в Подмосковье.
Фоторепортаж: Пассажирский самолет разбился в Подмосковье
«Эта ситуация не имеет отношения к «Почте России. «Почта России» использует два самолёта Ту-204 С», - заявила пресс-служба «Интерфаксу», комментируя информацию о том, что самолет Ан-148 мог столкнуться с вертолетом.
В «Почте России» опровергают информацию о возможно столкновения с якобы принадлежащем ей вертолетом — у компании вертолетов нет. Да и сами обстоятельства аварии — точка и высота столкновения — говорят скорее против такой версии. При этом на борту действительно могла находится почтовая корреспонденция, что и могло породить версию о вертолете.
Согласно открытым данным, погибший Ан-148, хвостовой номер RA-61704, поступил в эксплуатацию «Саратовских авиалиний» ровно год назад - 8 февраля. Тогда же получил фирменную яркую оранжевую ливрею-раскраску фюзеляжа. До этого же около семи лет самолет находился в парке авиакомпании «Россия».
«Саратовские авиалинии» были чуть ли не единственной авиакомпанией, осуществлявшей рейс в из Москвы в Орск. Альтернативой ежедневному рейсу является возможность провести двое суток в поезде.
Пресс-служба Кремля сообщает, что Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших на борту Ан-148 и поручил кабмину расследовать катастрофу.
Также сообщается, что на месте крушения обнаружены обломки вертолета «Почты России». Из чего делается предположение, что самолет столкнулся с вертолетом в момент набора высоты. Эта версия пока никак не подтверждается официально.
Свидетели сообщают об «открытом горении» самолета в воздухе. Речь может идти о взрыве.
МЧС сообщает, что на месте происшествия работают 167 спасателей — задействованы 34 единицы техники. В ведомстве попросили сохранять спокойствие и в случае необходимости обращаться по телефону доверия МЧС +7-(498)-505-41-70.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на место крушения. Туда же едет и министр транспорта Максим Соколов.
В МЧС открыли «горячую линию» для родственников пассажиров рейса: 8-800-775-17-17.
Район, куда упал самолет, находится немного в стороне от Новорязанского шоссе, на границе Раменского и Воскресенского районов Московской области, рядом с Большим Московским кольцом (бетонкой).
Сообщается, что в район бедствия вылетели два вертолета Ми-8 со спасателями - один из Чкаловского, второй — из Мячково.
Как сообщают первые прибывшие на место крушения спасатели, разлет обломков самолета составляет примерно один километр.
По данным сервиса FlightRadar24, отслеживающего перемещения самолетов со с включенными транспондерами (преимущественно, гражданских), самолет резко потерял высоту в 14:26 по московскому времени.
Как сообщают информагентства со ссылкой на очевидцев, самолет упал в районе деревни Аргуново Воскресенского района Московской области,
Напомним, что последнюю неделю в Москве сохраняется сложная метеорологическая обстановка, с утра шел сильный снег.
Согласно расписанию рейсов аэропорта, рейс из Москвы в Орск 6W 703 был запланирован к вылету в 14:00.
Как сообщают информагентства, на борту находились 71 человек, из которых шестеро — члены экипажа.
После вылета из аэропорта Домодедово в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148. «Газета.Ru» сообщает подробности катастрофы в прямой трансляции,