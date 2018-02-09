Как Порошенко грабит ветеранов АТО

Ветераны антитеррористической операции (АТО), которую власти Украины проводят уже который год на юго-востоке страны, вряд ли вызовут у кого-то симпатию. Тем более, в Донбассе, который продолжает страдать от действий киевских силовиков.

Тем не менее, официальная украинская пропаганда выставляет их героями.

Казалось бы по возвращении с фронта их должен ждать почет и относительный достаток. Но не тут-то было. Теперь они жалуются, что стали жертвами беспредела, причем не со стороны не рядовых бюрократов, а непосредственно — президента Украины.

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Так, в четверг «Украинская правда» сообщила, что союз участников боевых действий Гайсинского района Винницкой области призвал компанию Петра Порошенко «Заря Подолье» отдать земли, которые, как утверждают ветераны АТО, им принадлежат по закону.

Текст и видео соответствующего обращения выложены на странице в фейсбуке.

Бывшие военные недвусмысленно намекают, что стали жертвами банального мошенничества — со стороны компании Порошенко.

«Предприятие президента «ООО ПК «Заря Подолье» по собственной инициативе взяло на себя обязательства помочь участникам АТО в получении и оформлении земельных участков площадью два гектара для ведения личного сельского хозяйства при условии передачи этих участков компании в аренду», - говорится в сообщении.

«Около 300 участников боевых действий АТО согласились, предоставили соответствующие документы и поручения, за которые заплатили собственные средства. В течение 1,5 лет, несмотря на многочисленные встречи на разных уровнях, руководство компании всячески откладывало решение этого вопроса», - заявил председатель местного союза АТО Николай Данилюк.

Отмечается, что речь идет о землях, которые ветераны АТО имеют законное право получить в собственность.

Однако теперь, несмотря на обещания, президентская компания этому целенаправленно препятствует. Как выясняется, это далеко не первый эпизод скандальной деятельности «Зари Подолья».

Еще в конце прошлого года «Проект Hromadske» рассказал о том, как агрохолдинг Порошенко осуществляет незаконный захват земли других аграрных предприятий. Они, кстати, уже никакого отношения к ветеранам АТО не имеют.

Аграрии, которые стали жертвами бизнес-аппетитов Порошенко и его подельников говорят, что рейдеры пользуются тем, что сейчас на Украине существует сразу два реестра: старый бумажный (Государственный земельный кадастр) и новый электронный (Реестр вещественных прав).

И старые бумажные договоры аренды еще не все переведены в электронную форму.

Винницкий фермер Константин Дударь рассказал журналистам, что летом конфликт между двумя аграрными предприятиями — его и принадлежащем президенту — достиг кульминации. Дошло даже до физического столкновения на поле.

По словам Дударя, сначала неизвестные украли часть его урожая, затем заблокировали комбайн, а когда приехала полиция, оказалось, что часть земель, которые он арендует и обрабатывает, уже оформлены на президентскую «Зарю Подолья».

Разумеется, говорит фермер, можно было бы предположить, что агрохолдинг Порошенко сам оказался жертвой законодательной неразберихи, если бы таких «спорных» участков не оказалось более сотни.

В ответ на судебный иск, компания Порошенко предложила Дударю продать ему продать бизнес. Конечно, вместе с землей.

Когда Дударь отказался, в дело вступила тяжелая артиллерия, а именно местное управление СБУ, которое предложило фермеру продать свою компанию агрохолдингу Петра Порошенко по-хорошему.

В настоящее время агрохолдинг президента Украины занимает второе место в стране по объемам производства сахара. И чтобы стать первым, рассуждает Дударь, вскоре ему может понадобиться еще больше земли.

Основная проблема, по мнению наблюдателей, кроется в том, что Порошенко, став главой государства, нарушил свое обещание, так и не избавившись от всех активов, которые ему принадлежат.

Напомним, президент Украины обещал оставить при себе только Пятый канал, что, по его словам, должно было гарантировать сохранение информационного плюрализма и свободы слова в стране. Правда, с тех пор эта телекомпания стала инструментом пропаганды и сведения счетов с политическими оппонентами президента. Что, кстати, выразилось и в ее рухнувших рейтингах, — теперь украинцы предпочитают узнавать новости из других СМИ.

И если в отношении кондитерского производителя Roshen, президент Украины еще счел необходимым соблюсти какие-то приличия (Порошенко утверждает, что передал Roshen в слепой траст. — Прим. «Газеты.Ru»), то в отношении ряда других, в том числе агрохолдинга «Заря Подолья», подобный вопрос даже не ставится.

Примечателен и тот факт, что еще недавно компания президента Украины не стеснялась отбирать земли у простых фермеров, но теперь руки, похоже, дошли и до земель ветеранов АТО, на штыках которых держится сейчас режим Порошенко.