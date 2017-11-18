В Киеве нашли убийцу Пола Хлебникова

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Киеве предположительного убийцы главного редактора русского издания Forbes Пола Хлебникова. Подозреваемый в многочисленных преступлениях, в том числе и заказных убийствах, гражданин Российской Федерации родом из Чеченской республики был задержан украинскими правоохранителями 18 ноября.

Ранее он был объявлен в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений Интерполом, сообщает СБУ на своей странице в фейсбуке.

По данным СБУ, после того как подозреваемый в убийствах сбежал из России, он входил в состав организованной преступной группировки, занимавшейся на Украине рэкетом и вымогательством денег у частных предпринимателей.

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Также, по сообщению пресс-службы СБУ, задержан еще один гражданин России, объявленный в международный розыск. Ранее он был судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в составе ОПГ в странах Европейского союза.

По сведениям Интерпола, в 2013 году россиянин с помощью своего сообщника сбежал из зала суда города Сандвик в Норвегии. Совершив ряд очередных преступлений, связанных в основном с угоном автомобилей престижных марок, гражданин РФ был объявлен в международный розыск Францией. Чтобы избежать уголовной ответственности, россиянин скрывался в разных странах по поддельным паспортам.

Сейчас украинские силовики решают вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.

Главный редактор российского издания журнала Forbes, гражданин США Пол Хлебников, был застрелен в возрасте 41 года в Москве. Убийство произошло у входа в редакцию Forbes вечером 9 июля 2004 года. Огонь из пистолета-пулемета был открыт из автомобиля ВАЗ-2115, в нем находилось три человека. Четыре пули ранили Пола Хлебникова в живот и грудь, еще одна задела голову по касательной. Перед своей смертью он успел сказать, что не знаком с киллерами и не знает причины покушения на свою жизнь.

Хлебников был посмертно удостоен награды «За свободу прессы в Мире» в Нью-Йорке в 2004 году.

По одной из версий правоохранительных органов России, в качестве заказчика и организатора убийства Хлебникова выступил чеченский полевой командир Хож-Ахмед Нухаев, а непосредственным убийцей журналиста называли других уроженцев Чечни, позже оправданных судом присяжных.

В 2003 году вышла книга «Разговор с варваром», в которой Хлебников излагает и комментирует свою 15-часовую беседу Нухаевым. Но при этом, по словам знакомых с Хлебниковым людей, он «не боялся чеченцев», поскольку «дал им международную трибуну».

В качестве другой версии высказывался вариант с заказом убийства олигархом Борисом Березовским. 30 декабря 1996 года в журнале Forbes была опубликована статья Пола Хлебникова «Крестный отец Кремля?», в которой Борис Березовский, бывший на то время заместителем секретаря Совбеза РФ, обвинялся в причастности к убийству журналиста Владислава Листьева.

12 февраля 1997 года Березовский через Верховный суд Англии потребовал опровержения. Однако суд вынудил журнал отказаться лишь от одного из многочисленных утверждений в статье (о том, что Березовский организовал убийство Листьева), так как у журнала не хватило для этого утверждения доказательств. Суд не присудил Березовскому никакой компенсации и не вынудил журнал опубликовать опровержение статьи.

При этом всего за семь часов до смерти Хлебников встретился с корреспондентом газеты «Известия» и дал интервью о своей работе, рассказав о том, как создавалась статья «Крестный отец Кремля» и как он сам разговаривал с Березовским по поводу приватизации, вскрыв мошеннические схемы.

Павел Юрьевич (Пол) Хлебников родился 3 июня 1963 года в Нью-Йорке в семье эмигрантов из России. Был потомком декабриста Ивана Пущина и контр-адмирала Аркадия Небольсина, убитого большевиками. В 1984 году получил степень бакалавра в Калифорнийском университете в Беркли, специализируясь на политической экономии. Владел русским, английским, французским и итальянским языками. В 1985 году получил в Лондонской школе экономики степень магистра. В 1991 году там же получил степень доктора наук. В апреле 2004 года Хлебников организовал русскую редакцию бизнес-журнала Forbes и стал главредом издания.