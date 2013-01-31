Дело о смертельном куннилингусе

Бразильянка призналась, что хотела убить мужа, натерев ядом область вокруг своих половых органов, а затем предложив удовлетворить ее орально. Однако бдительный супруг разоблачил отравительницу. Необычный план убийства получил в бразильской прессе название «коварный куннилингус».

Жертвой хитрой бразильянки должен был стать 43-летний житель города Сан-Хосе-де-Риу-Прету, имя которого полиция не раскрывает. По словам следователей, мужчина согласился удовлетворить супругу — и чуть было не вкусил яд. Но его спасло хорошее обоняние.

Почуяв подозрительный запах, исходивший от интимного места жены, любовник остановился. Между супругами возникла ссора. В итоге мужчина решил отвезти спутницу жизни в клинику, чтобы проверить, нет ли у нее каких-нибудь венерических заболеваний. Его ждал шок. Медицинские тесты показали, что коварная женщина натерла вагину ядом. Причем, как установили медики, яда было достаточно, чтобы убить не только мужа, но и саму отравительницу. Таким образом, бдительный бразилец спас обоих.

Узнав, что жена собиралась его отравить, едва не ставший жертвой орального секса муж решил обратиться в правоохранительные органы. Полиция начала расследование. В результате незадачливая отравительница созналась в попытке убийства.

По мнению экспертов, слова которых приводят местные таблоиды, «отравление через вагину — не лучшая идея»: нанесенная на слизистую отрава легко и быстро проникает в организм, поэтому «попытка натереть влагалище ядом, скорее всего, повредит вам не меньше, чем тому человеку, которого вы пытаетесь убить».