Ученые выяснили, что птицы запоминают цветы, где живут опасные гусеницы

Ученые из Бристольского университета (Англия) изучили поведение птиц при поиске корма на растительности. Статья об этом опубликована в журнале Current Biology.

Птицы запоминают, когда съедают ядовитых или невкусных гусениц, и избегают повторения этого опыта. Каллум Маклеллан и его коллеги обнаружили, что птицы запоминают не только саму жертву, но и место ее обитания.

«Киноварные мотыльки имеют очень узнаваемый вид. Они также живут и питаются только крестовником, который сам имеет характерные желтые цветы. Мы показали, что птицы знают, что цветы крестовника являются сигналом опасности, поскольку свидетельствуют о токсичной добыче. Более эффективно избегать всего растения, чем принимать решения по отдельным гусеницам», – говорят авторы работы.

Чтобы выяснить это, ученые изготовили макеты ядовитого киноварного мотылька с яркой оранжево-черной предупреждающей окраской, а также муляжи других гусениц с обычной окраской. Их поместили на крестовник, а также на кусты ежевики, где обычно киноварные мотыльки не живут. Эксперимент показал, что на крестовнике осталось гораздо больше муляжей того и того вида: птицы старались питаться на ежевике.

Из этого следует, что проживание на уникальном растении может служить дополнительной защитой.