Российские военные за сутки уничтожили более 500 дронов ВСУ

Минобороны: ВС РФ за сутки сбили 541 дрон ВСУ и 21 снаряд от системы HIMARS
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России в течение суток уничтожили более полутысячи украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«Средствами противовоздушной обороны сбит <...> 541 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в заявлении.

Кроме того, были перехвачены семь управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 21 снаряд от реактивной системы залпового огня HIMARS. Последние производятся в США.

Утром 23 февраля в Минобороны России рассказали, что ночью над территорией страны ликвидировали 152 украинских дрона самолетного типа. Атака продолжалась в период с 23:00 до 7:00 мск. В Тульской и Тверской областях уничтожили по одному беспилотнику ВСУ, в Курской и Липецкой областях — по два. В Волгоградской области отразили атаку трех летательных аппаратов, в Татарстане нейтрализовали столько же целей. По четыре дрона перехватили в Краснодарском крае и над акваторией Азовского моря, по восемь — в Воронежской и Ростовской областях, 16 — в Крыму, 35 — в Саратовской области и 65 — в Белгородской области.

Ранее ВС России поразили казармы операторов беспилотников ВСУ в Сумской области.
 
