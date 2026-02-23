Размер шрифта
В Госдуме прокомментировали участие Британии в покушении на генерала Алексеева

Депутат Колесник: у России есть варианты усложнить Британии жизнь
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

У России есть много вариантов усложнить жизнь Великобритании довольно серьезно. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью «Ленте.ру».

Накануне директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что британский след обнаружен в покушении на Алексеева.

Колесник подчеркнул, что за генерала Алексеева «ответят по всей цепочке персонально». По словам депутата, Россия может серьезно блокировать морские коммуникации для Британии, так же, как западные страны участвуют в блокировании российских коммуникаций на Балтийском море. Парламентарий предположил, что королевство также имеет отношение к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Мы же долго запрягаем, потом быстро ездим — это известная поговорка по-русски. Есть много вариантов усложнить жизнь Великобритании довольно серьезно», — сыронизировал Колесник.

Покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева произошло 6 февраля в подъезде его дома на Волоколамском шоссе в Москве. После нападения офицера госпитализировали, он продолжает находиться под наблюдением врачей.

Ранее глава ФСБ предупредил о возмездии за покушение на генерала Алексеева.
 
