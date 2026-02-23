Мошенники начали мстить россиянам, не попавшимся на уловки

В России мошенники начали мстить людям, которые не попались на их уловки. Об этом рассказали специалисты сервиса Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО в беседе с «Лентой.ру».

Там отметили, что граждане начали быстрее распознавать типовые методы аферистов: когда они представляются курьерами, сотрудниками поликлиник и так далее. Тогда злоумышленники начинают использовать другие методы. Самые распространенные их них: SMS-бомбинг и мелкие переводы по системе быстрых платежей.

В первом случае на номер абонента начинают массово поступать сообщения и звонки от разных сервисов. Для этого злоумышленники используют слабую защиту форм регистрации и обратной связи некоторых фирм. Такая тактика наносит серьезный репутационный ущерб компаниям, от которых человеку поступают сообщения, следует из материала.

Во втором случае, человеку поступает небольшая сумма с пояснением: «за наркотики» или «за продажу карты».

«Такие операции уже гораздо опаснее для пользователя, так как банковские системы мониторинга могут заблокировать доступ к счетам и начать разбираться», — говорится в материале.

До этого сообщалось, что телефонным мошенникам стало сложнее обманывать российских граждан. Как писал Telegram-канал Baza, произошел резкий спад количества успешных кейсов по «разводу».

