Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Мошенники начали мстить россиянам, не попавшимся на уловки

Специалисты SBA: мошенники начали мстить россиянам, не купившимся на уловки
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

В России мошенники начали мстить людям, которые не попались на их уловки. Об этом рассказали специалисты сервиса Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО в беседе с «Лентой.ру».

Там отметили, что граждане начали быстрее распознавать типовые методы аферистов: когда они представляются курьерами, сотрудниками поликлиник и так далее. Тогда злоумышленники начинают использовать другие методы. Самые распространенные их них: SMS-бомбинг и мелкие переводы по системе быстрых платежей.

В первом случае на номер абонента начинают массово поступать сообщения и звонки от разных сервисов. Для этого злоумышленники используют слабую защиту форм регистрации и обратной связи некоторых фирм. Такая тактика наносит серьезный репутационный ущерб компаниям, от которых человеку поступают сообщения, следует из материала.

Во втором случае, человеку поступает небольшая сумма с пояснением: «за наркотики» или «за продажу карты».

«Такие операции уже гораздо опаснее для пользователя, так как банковские системы мониторинга могут заблокировать доступ к счетам и начать разбираться», — говорится в материале.

До этого сообщалось, что телефонным мошенникам стало сложнее обманывать российских граждан. Как писал Telegram-канал Baza, произошел резкий спад количества успешных кейсов по «разводу».

В Польше поймали украинских мошенников, обманувших местных жителей на $280 тысяч.
 
Теперь вы знаете
Как работают аффирмации и правда ли можно настроить себя на успех силой мысли. Объясняют психологи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!