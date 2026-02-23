Размер шрифта
Глава МИД ФРГ раскритиковал Венгрию за блокирование санкций против России

Вадефуль: Венгрия передает собственную борьбу, блокируя санкции против России
Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль раскритиковал позицию Венгрии в отношении антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я не считаю правильным, что Венгрия предает свою собственную борьбу за свободу и европейский суверенитет. <…> Мы еще раз изложим наши аргументы венграм в Будапеште, а также, конечно, здесь, в Брюсселе, и попросим их пересмотреть свою позицию», — сказал Вадефуль.

22 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что республика будет блокировать любые санкционные решения ЕС против России до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба». В том числе это касается 20-го пакета антироссийских санкций.

До этого аналогичное заявление сделал и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что Будапешт не позволит принимать решения, важные для Киева, пока украинское руководство не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию.

Ранее в Венгрии рассказали о возможности «уничтожить» Украину за три недели.
 
