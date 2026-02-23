Размер шрифта
Пьяный саратовец из-за ссоры сжег дом с людьми

В Саратовской области задержали подозреваемого в поджоге дома с людьми
СУ СК России по Саратовской области

В Ивантеевском районе Саратовской области 45-летний пьяный мужчина поджег частный дом после ссоры с хозяевами, трех человек спасти не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в поселке Знаменский. Пьяный подозреваемый поссорился с хозяевами домовладения, после чего устроил поджог и скрылся. В момент поджога в доме находились мужчина и две женщины, спасти их не удалось.

Поджигатель задержан. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого россиянин поджег дом бывшего начальника из-за размера зарплаты. Семья владельца использовала дом как летнюю дачу, и в момент поджога там никого не было. Обошлось без пострадавших, однако сумма ущерба составила около 6 млн рублей.

Ранее россиянка сожгла дом с семью мужчинами после ссоры с мужем.
 
