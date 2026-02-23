Размер шрифта
Басков раскрыл, кому из звезд повезло с женой

Певец Басков назвал супруг Кобзона и Лещенко идеальными для артистов
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певец Николай Басков заявил, что встретить вторую половинку для популярного человека — большое счастье, которое зачастую не зависит от него самого. Слова исполнителя передает издание mk.ru.

«Нелли Кобзон, Ира Лещенко — то поколение, которое понимает. А у нас другие возможности, и на нас смотрят иногда по-другому», — отметил Басков.

На вопрос о собственной личной жизни Басков с улыбкой ответил: «У меня все прекрасно. У меня сердце всегда занято, но не глубоко».

За годы карьеры Николаю Баскову приписывали романы с множеством звезд шоу-бизнеса. Однако в последнее время певец не раскрывает подробностей личной жизни. Сейчас он активно готовится к грядущему юбилею: осенью артисту исполнится 50 лет.

В апреле 2024 года артист хвастался, что у него нет проблем с нехваткой внимания от женщин. Он заявлял, что считает себя молодым, красивым и состоятельным, подытожив свой комментарий фразой: «Что еще надо?»

Ранее девушка Macan показала, как рэпер проходит службу в армии.
 
