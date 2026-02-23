В США заявили об угрозе срыва визита лидеров Евросоюза на Украину

Politico: визит фон дер Ляйен и Кошты в Киев на грани из-за срыва санкций

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта могут отменить свой визит в Киев 24 февраля, поскольку ЕС так и не смог принять новые санкции в отношении Российской Федерации. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что высокопоставленные чиновники надеялись прибыть в столицу Украины «с подаркам» — 20-м пакетом санкций против РФ и обещанием финансовой помощи Евросоюза в виде кредита на €90 млрд.

«Но теперь эта пара может появиться в украинской столице с пустыми руками», — пишет издание.

Европейские дипломаты заявили газете, что министры иностранных дел стран ЕС вряд ли примут новые антироссийские санкции на встрече 23 февраля. В Брюсселе полагают, что рестрикции будут одобрены, но не к поездке фон дер Ляйен и Кошты в Киев. К такому же выводу пришла верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

О том, что Европейский союз планирует принять новый пакет санкций против России, Каллас сообщила в конце января. 20 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что представители стран — членов ЕС не смогли достичь согласия при обсуждении очередных ограничительных мер в отношении Москвы.

Ранее в Государственной думе России назвали новый пакет санкций объявлением «танкерной войны».