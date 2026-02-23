Нарколог назвал срок полного выведения алкоголя из организма

Нарколог Тюрин: алкоголь полностью выводится из организма за три дня

Для полного выведения алкоголя и восстановления организма требуется около трех суток. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин.

По его словам, расщепление основного объема этанола занимает от 2 до 12 часов — в зависимости от количества выпитого. После этого алкотестер может показать нулевой результат, однако продукты распада алкоголя продолжают циркулировать в организме, а метаболические процессы еще не приходят в норму.

Тюрин отметил, что даже при отсутствии алкоголя в выдыхаемом воздухе организм продолжает восстанавливать водно-солевой баланс, нейронные связи и клетки печени. В среднем на это требуется около 72 часов, при этом гормональная и нервная системы в этот период остаются особенно уязвимыми.

Кроме того, врач добавил, что на восстановление нейрохимического баланса мозга, работы рецепторов и нормализацию сна после запоя может уйти до 21 дня.

До этого врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев заявил, что длительность похмелья зависит от обезвоживания, нарушений сна и индивидуальных особенностей организма.

Ранее врач заявлял, что алкоголизм может быть связан с психическими заболеваниями и использоваться в качестве самолечения.