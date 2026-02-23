Стало известно об обвинении бывшего главы «Военторга» в организации ОПГ

Бывшего главу «Военторга» Владимира Павлова и предпринимателя Тимура Исакова обвинили в организации преступного сообщества и мошенничестве с поставками в Минобороны. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Как уточняет издание со ссылкой на МВД, ущерб оценивается в два миллиарда рублей.

«Речь идет о резонансном уголовном деле о хищениях при поставках в 2019–2022 годах для Минобороны армейских несессеров — наборов предметов личной гигиены, в которые входят зубная щетка и паста, мыло, бритвенный станок, расческа, полотенце, гели, лосьоны и т. п. Они, как установило следствие, закупались у производителя через компании-посредники по значительно завышенным ценам. Всего на их закупку тогда военное ведомство выделило около 1 млрд 200 млн руб.», — говорится в материале.

В рамках этого дела, продолжает Ъ, московский суд в 2024 году заключил под стражу Павлова и Исакова. Фигурантам предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Однако позже следствие выяснило, что в деле были и другие эпизоды. В связи с этим, отмечает газета, оно пополнилось и новыми фигурантами: Дмитрием Громовым, Сергеем Тетруашвили, Дмитрием Комлевым и Александром Навроцким.

Трое последних фигурантов сейчас под домашним арестом, выяснил «Коммерсантъ». Позже всем лицам добавили обвинение по статье об организации преступного сообщества.

Как уточняется, Исаков позже начал сотрудничать с правоохранителями, сейчас он также под домашним арестом. Бизнесмен Громов и бывший глава «Военторга» Павлов — в СИЗО. Издание добавляет, что последний вину не признает.

Ранее юрист счел маловероятной отправку Тимура Иванова в зону СВО.