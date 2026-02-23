Стало известно о планах Исландии ускорить вступление в ЕС

Власти Исландии рассматривают возможность повторного запуска процесса вступления в Европейский союз (ЕС) раньше задуманного в связи с ростом геополитической напряженности. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Изначально правящая партия планировала возобновить процесс к 2027 году, однако на фоне посягательств президента США Дональда Трампа на Гренландию и введения пошлин власти задумались о переносе референдума на август текущего года.

«Думаю, тот факт, что Трамп в своем выступлении на [Всемирном экономическом форуме в Давосе] упомянул Исландию четыре раза, определенно привлек внимание», — сказал собеседник издания, объясняя причину беспокойства в стране.

По данным газеты, парламент Исландии анонсирует дату голосования в ближайшие недели. Отмечается, что в случае одобрения инициативы страна сможет вступить в ЕС раньше других государств-кандидатов, поскольку она уже входит в Шенген и Европейскую экономическую зону.

При этом для вступления в ЕС потребуется провести еще один референдум по итогам первого.

Ранее в МИД Исландии заявили о желании как можно скорее вступить в ЕС.