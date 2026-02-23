США перестанут взимать ряд пошлин с 24 февраля

С 24 февраля США перестанут взимать пошлины на некоторые товары в связи с решением Верховного суда. Об этом сообщает американская служба таможенного и пограничного контроля.

Согласно сообщению службы, пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, больше не будут «действовать и не будут взиматься с товаров, ввезенных для потребления или снятых со складов для потребления, с 24 февраля 2026 года с 00.00 по восточному времени (08:00 мск)».

22 февраля Еврокомиссия сообщила, что Евросоюз не намерен выходить из торгового соглашения с США после решения Верховного суда страны об отмене пошлин.

Европейская комиссия требует пояснить шаги, которые Соединенные Штаты намерены предпринять после решения Верховного суда. Суд постановил, что президент США Дональд Трамп не имел права устанавливать тарифы, опираясь на закон о чрезвычайных экономических полномочиях. После этого Трамп увеличил глобальную пошлину до 15%.

Ранее в США рассказали о мерах в случае признания пошлин Трампа незаконными.