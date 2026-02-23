Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Спорт

Капитан сборной Канады посочувствовал Макдэвиду из-за поражения в финале ОИ-2026

Кросби посочувствовал Макдэвиду, вновь проигравшему в финале Олимпиады
Jerome Miron/USA TODAY Sports/Reuters

Капитан сборной Канады Сидни Кросби высказался о поражении нападающего Коннора Макдэвида в финальном матче олимпийского турнира с командой США. Его слова приводит пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Он сделал все, что было в его силах, чтобы вести нас за собой. Приехать на такой турнир, где собраны лучшие игроки мира, и продемонстрировать такой высокий уровень — это что-то невероятное. Когда видишь это вблизи, начинаешь сочувствовать ему, потому что он сделал так много и был лидером во всех возможных аспектах», — сказал Кросби.

Финал олимпийского хоккейного турнира между сборными США и Канады завершился со счетом 2:1 в овертайме. Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид признан самым ценным игроком (MVP) и лучшим нападающим олимпийского хоккейного турнира в Италии.

В шести матчах на Играх канадец набрал 13 очков, забросив две шайбы и отдав 11 результативных передач. Его показатель полезности составил «+5». Таким образом, Макдэвид стал лучшим бомбардиром турнира. Из снайперов выделили его соотечественника Маклин Селебрини, на счету которого пять заброшенных шайб. Ведущим вратарем был признан американец Коннор Хеллебайк, отразивший 95,6% бросков по своим воротам, а лучшим защитником — американец Куинн Хьюз.

Ранее спецпредставитель Владимира Путина прокомментировал победу США над Канадой фразой о новом штате.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!