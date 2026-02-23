Капитан сборной Канады посочувствовал Макдэвиду из-за поражения в финале ОИ-2026

Капитан сборной Канады Сидни Кросби высказался о поражении нападающего Коннора Макдэвида в финальном матче олимпийского турнира с командой США. Его слова приводит пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Он сделал все, что было в его силах, чтобы вести нас за собой. Приехать на такой турнир, где собраны лучшие игроки мира, и продемонстрировать такой высокий уровень — это что-то невероятное. Когда видишь это вблизи, начинаешь сочувствовать ему, потому что он сделал так много и был лидером во всех возможных аспектах», — сказал Кросби.

Финал олимпийского хоккейного турнира между сборными США и Канады завершился со счетом 2:1 в овертайме. Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид признан самым ценным игроком (MVP) и лучшим нападающим олимпийского хоккейного турнира в Италии.

В шести матчах на Играх канадец набрал 13 очков, забросив две шайбы и отдав 11 результативных передач. Его показатель полезности составил «+5». Таким образом, Макдэвид стал лучшим бомбардиром турнира. Из снайперов выделили его соотечественника Маклин Селебрини, на счету которого пять заброшенных шайб. Ведущим вратарем был признан американец Коннор Хеллебайк, отразивший 95,6% бросков по своим воротам, а лучшим защитником — американец Куинн Хьюз.

