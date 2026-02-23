В АТОР назвали число российских граждан, находящихся в Мексике

АТОР: число россиян в Мексике составляет менее трех тысяч

На данный момент в Мексике, охваченной беспорядками, находятся менее трех тысяч российских граждан. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР) России, опубликованном в Telegram-канале.

«По оценкам АТОР, в настоящее время в Мексике могут находиться менее 3 тыс. граждан России, причем большинство из них прибыли не с целью туризма», — говорится в посте.

В АТОР отметили, что прямого авиасообщения с Мексикой у России нет уже четыре года. Туристы добираются в эту страну с пересадками. Однако наиболее удобный маршрут, — через Кубу — исключен в связи с прекращением прямого авиасообщения с этой страной.

22 февраля в по меньшей мере пяти мексиканских штатах вспыхнули массовые беспорядки после сообщений о возможной ликвидации лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Штат Халиско стал эпицентром беспорядков.

Утром 22 февраля в муниципалитете региона Тапальпа прошла федеральная операция. В ответ на действия силовиков члены наркокартеля перекрыли автомобильные трассы. В столице штата Гвадалахаре, Тале, Тапальпе и курортной Пуэрто-Вальярте были зафиксированы случаи поджогов машин и блокировки дорог.

Ранее в США назвали «великим событием» ликвидацию главаря наркокартеля в Мексике.