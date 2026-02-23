Размер шрифта
Политика

В Турции завили о готовности оказать содействие по урегулированию конфликта на Украине

РИА Новости: Турция готова помочь в урегулировании конфликта на Украине
Goran Tomasevic/Reuters

В ИТурции готовы в случае запроса участников мирного процесса по Украине оказать всю необходимую посредническую помощь процессу по урегулированию конфликта. Об этом сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

«Готовы оказать всю посредническую помощь, любую помощь, которая будет необходима для урегулирования конфликта», — отметил собеседник агентства.

До этого Анкара заявляла, что не получала запросов об организации и проведении нового раунда переговоров Москвы, Вашингтона и Киева по урегулированию украинского конфликта.

Предполагалось, что новый этап переговоров пройдет в Женеве. В Кремле 20 февраля не подтвердили информацию, что они состоятся в Женеве в период с 23 февраля по 1 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата и место проведения будет известно, когда будет достигнуто понимание.

17 и 18 февраля в швейцарском городе Женеве прошел третий раунд переговоров в формате РФ — Соединенные Штаты — Украина. Состоявшаяся во второй день встреча продлилась около двух часов. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, беседа была «тяжелой, но деловой».

Ранее СМИ назвали необычную общую цель России и Украины на переговорах.
 
