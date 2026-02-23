В Мексике остановили футбольный матч из-за атак наркокартеля

В Мексике приостановили матч женского чемпионата страны между «Некаксой» и «Кератеро» из-за угрозы жизни болельщиков и спортсменов. Об этом пишет Sport Baza.

22 февраля военные ликвидировали лидера картеля «Новое поколение Халиско» Эль-Менчо. В ответ члены картеля перекрыли трассы, устроили погромы, поджег автомобилей и нападение на гражданских. В окрестностях стадиона прозвучали взрывы.

В Гвадалахаре — одном из городов, принимающих чемпионат мира по футболу 2026 года, — закрыты заправки, приостановлен транспорт, отменены массовые мероприятия. Авиакомпании США и Канады отменили рейсы в зоны конфликта. Губернатор Халиско призвал жителей не покидать дома, а Госдеп США рекомендовал американцам «укрыться на месте».

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

Ранее сборная России согласовала один из мартовских матчей.