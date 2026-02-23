Размер шрифта
СМИ: жена Петросяна отказалась от роскоши в честь Великого поста

Канал «Светский хроник»: Брухунова взяла аскезу на роскошь вслед за Киркоровым
bruhunova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова решила воздержаться от приобретения новой одежды, аксессуаров и ювелирных изделий на время Великого поста. Об этом сообщила Telegram-каналу «Светский хроник» подруга блогерши.

По словам источника, жена Петросяна рассматривала возможность отказаться и от посещения театра, но в итоге передумала: она посчитала, что культурные мероприятия — это пища духовная.

«А вот одежду, обувь, сумки и украшения она покупать не будет. Подарки принимать не отказывается, но сама начнет себя радовать после Пасхи», — сказала инсайдерша.

Брухунова пока не прокомментировала новость, появившуюся в Telegram-канале. До этого она неоднократно критиковала СМИ за публикацию недостоверных данных о своей жизни. 14 февраля знаменитость показывала, что Петросян подарил ей винтажные часы Cartier на День святого Валентина.

В январе Андрей Малахов рассказал, что Киркоров взял аскезу на полгода на роскошь, а именно коллекционирование арт-объектов. Малахов объяснил, что пока певец хочет обдумать происходящее в его жизни.

Ранее СМИ сообщили, что звезда сериала «Жуки» лишился единственного бизнеса в РФ из-за долга.
 
