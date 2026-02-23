Размер шрифта
Ученые выяснили, какие клетки мозга управляют страхом

Nature: вспомогательные клетки мозга усиливают воспоминания о страхе
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Астроциты — вспомогательные клетки мозга, которые долго считались лишь «обслуживающим персоналом» нейронов, — оказались ключевыми участниками формирования воспоминаний о страхе. К такому выводу пришли нейробиологи из Университета Аризоны. Результаты опубликованы в Nature.

В экспериментах на мышах ученые изучали, как формируются и извлекаются страховые воспоминания. С помощью флуоресцентных датчиков они в реальном времени отслеживали активность астроцитов во время обучения страху и последующего воспроизведения воспоминаний. Оказалось, что при формировании страха активность этих клеток возрастает, а по мере угасания памяти — снижается.

Когда исследователи искусственно усиливали или подавляли сигналы, которые астроциты передают нейронам, менялась и сила страха: воспоминания становились либо ярче, либо слабее. Это показало, что астроциты не просто сопровождают работу нейронов, а напрямую участвуют в кодировании эмоционального опыта.

Нарушение активности астроцитов также изменяло работу нейронных цепей. Нейроны теряли способность формировать характерные «паттерны страха» и передавать сигналы в другие отделы мозга.

Помимо миндалевидного тела, изменения затронули и префронтальную кору — область, отвечающую за принятие решений и контроль поведения. Это означает, что астроциты влияют не только на само формирование воспоминаний о страхе, но и на то, как мозг использует их для выбора защитной реакции.

Авторы отмечают, что открытие ставит под сомнение нейроцентрическую модель страха, согласно которой память формируется исключительно нейронами. По их мнению, воздействие на сигнальные пути астроцитов в будущем может дополнить существующие подходы к лечению посттравматического стрессового расстройства, тревожных расстройств и фобий.

Ранее были найдены генетические причины тревожного расстройства.
 
