Путин вручил госнаграды в день Защитника Отечества

Россия сегодня сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин участникам специальной военной операции, передает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что на передовой «этой борьбы» находятся сильные, отважные, самоотверженные люди — солдаты и офицеры Вооруженных сил России, бойцы войск национальной гвардии, сотрудники министерства внутренних дел, специальных служб и подразделений.

Путин в День защитника Отечества вручает в Кремле государственные награды военным, удостоенным звания Героя России и Ордена Мужества.

В видеообращении к россиянам Путин заявил, что сегодняшний праздник превратился в символ искренней народной любви к защитникам, гордости за армию и флот державы, за тех, кто посвятил собственную жизнь службе Отчизне, кто надежно стоит на страже ее суверенитета и безопасности, верен воинской присяге и честно, на совесть выполняет профессиональный долг.

Ранее Путин назвал ветеранов СВО элитой России.