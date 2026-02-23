Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Зеленский высказался о возможности вернуть Украину к границам 1991 года

Зеленский признал невозможность вернуть Украину к границам 1991 года
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что сейчас его страна не может вернуться к границам 1991 года. Такое заявление он сделал в интервью британской вещательной корпорации «Би-би-си».

По словам украинского лидера, попытка вернуть границы 1991 года сейчас означала бы очень большие потери — миллионы человек. Кроме того Зеленский отметил, что у украинской армии недостаточно оружия.

«Это зависит не только от нас, но и от наших партнеров. Поэтому на данный момент это невозможно», — сказал президент.

В декабре британская газета The Telegraph писала о признании Зеленским невозможности вернуть территории, которые отошли под юрисдикцию России в ходе боевых действий. При этом, по оценке издания, украинский президент «не уступит весь Донбасс» России.

Согласно материалу The Telegraph, Зеленский допустил референдум по вопросу контроля над Донбассом, подчеркнув, что решать судьбу региона должен народ его страны. Он отметил, что США предлагают создать демилитаризованную «свободную экономическую зону», но «кто будет управлять этой территорией, они не знают». При этом накануне британская газета писала, что Киев может отказаться от Донбасса в обмен на «взаимные уступки» со стороны России.

Ранее в Финляндии призвали Зеленского забыть об украинской утопии.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!