Президент Украины Владимир Зеленский признал, что сейчас его страна не может вернуться к границам 1991 года. Такое заявление он сделал в интервью британской вещательной корпорации «Би-би-си».

По словам украинского лидера, попытка вернуть границы 1991 года сейчас означала бы очень большие потери — миллионы человек. Кроме того Зеленский отметил, что у украинской армии недостаточно оружия.

«Это зависит не только от нас, но и от наших партнеров. Поэтому на данный момент это невозможно», — сказал президент.

В декабре британская газета The Telegraph писала о признании Зеленским невозможности вернуть территории, которые отошли под юрисдикцию России в ходе боевых действий. При этом, по оценке издания, украинский президент «не уступит весь Донбасс» России.

Согласно материалу The Telegraph, Зеленский допустил референдум по вопросу контроля над Донбассом, подчеркнув, что решать судьбу региона должен народ его страны. Он отметил, что США предлагают создать демилитаризованную «свободную экономическую зону», но «кто будет управлять этой территорией, они не знают». При этом накануне британская газета писала, что Киев может отказаться от Донбасса в обмен на «взаимные уступки» со стороны России.

Ранее в Финляндии призвали Зеленского забыть об украинской утопии.