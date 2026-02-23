Союзники Украины в будущем должны разместить свои воинские контингенты на территории республики, желательно, ближе к линии фронта с Россией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью «Би-би-си».

«Франция и Британия могут выделить по бригаде. В нашем понимании это до 5 тысяч человек. Также есть сигналы от других некоторых государств, которые будут готовы усилить Украину своим контингентом. Ближе к линии фронта мы хотели бы видеть контингент», — сказал Зеленский.

Он также порассуждал о том, что Польша не подтверждала отправку войск на Украину, но Киев бы отказался от присутствия, например, во Львове. В таком случае Варшаве лучше предоставить логистику для истребителей и ПВО, чтобы «из соседних государств могли бы сбивать вражеские воздушные цели».

При этом Зеленский признал, что «на первой линии никто не хочет стоять». Но украинцы хотели бы, чтобы там находились «партнеры», отметил он.

3 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте произнес речь в Верховной раде и заявил, что сразу после подписания мирного соглашения на Украине появятся западные войска. При этом в МИД России неоднократно заявляли, что размещение на территории Украины западных воинских подразделений неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция.

Ранее журналист узнал о планах Зеленского воевать с Россией еще три года.