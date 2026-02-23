Размер шрифта
В МИД Германии захотели повлиять на решение Венгрии по 20-му пакету санкций

Глава МИД ФРГ Вадефуль попробует убедить Венгрию изменить позицию по санкциям
Christian Mang/Reuters

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что намерен повлиять на решение Венгрии заблокировать принятие 20-го пакета антироссийских санкций. Его слова передает РИА Новости.

В понедельник, 23 февраля, дипломат пообщался с журналистами в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств стран — членов Европейского союза (ЕС) в Брюсселе.

«Я удивлен позицией Венгрии. Мы обсудим это с нашими венгерскими коллегами. <...> Мы снова обратимся к Венгрии с нашими аргументами, в том числе здесь в Брюсселе, чтобы они переосмыслили свою позицию», — рассказал Вадефуль.

Он добавил, что государства — члены ЕС интенсивно работают над новым пакетом санкций против России. По мнению немецкого министра, в конце концов странам «удастся добиться успеха» в этом вопросе.

22 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении заблокировать любые санкционные решения ЕС против России до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Позднее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас признала, что главам МИД стран — членов на предстоящей встрече в Брюсселе не удастся согласовать 20-й пакет санкций.

Ранее Венгрия призвала ЕС исключить некоторых россиян из обновленных санкционных списков.
 
